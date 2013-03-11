نشست سراسری کاندیداهای جبهه پیروان با شعار "نگاه به آینده"

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری با حضور سه کاندیدای این جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری ، با شعار نگاه به آینده پنجشنبه 24 اسفند برگزار می شود.

15 دبیرکل احزاب و گروههای عضو جبهه پیروان به همران دبیران استانی این تشکلها در این همایش حضور خواهند داشت و سخنران ویژه این همایش حبیب الله عسگراولادی خواهد بود.

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت نهم سه کاندیدای جبهه پیروان برای انتخابات ریاست جمهوری هستند.