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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

پنجشنبه برگزار می شود؛

نشست سراسری کاندیداهای جبهه پیروان با شعار "نگاه به آینده"

نشست سراسری کاندیداهای جبهه پیروان با شعار "نگاه به آینده"

نشست سراسری سه کاندیدای جبهه پیروان خط امام و رهبری با حضور دبیران کل و دبیرات استانی تشکلهای عضو جبهه 24 اسفند برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری با حضور سه کاندیدای این جبهه برای انتخابات ریاست جمهوری ، با شعار نگاه به آینده پنجشنبه 24 اسفند برگزار می شود.

15 دبیرکل احزاب و گروههای عضو جبهه پیروان به همران دبیران استانی این تشکلها در این همایش حضور خواهند داشت و سخنران ویژه این همایش حبیب الله عسگراولادی خواهد بود.

محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت نهم سه کاندیدای جبهه پیروان برای انتخابات ریاست جمهوری هستند.

 

 

کد مطلب 2016315

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