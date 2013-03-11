اولین نشست کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان بهمئی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهمئی ظهر دوشنبه در این نشست گفت: یکی از نکات مهم در نهضت مطالعه، راه های معرفی کتب مفید است و اگر این کار به خوبی انجام شود، در امر مطالعه مخاطبین خوبی خواهیم داشت.

عبدالمحمد نمازی افزود: کتاب و کتابخوانی و نهضت مطالعه مفید یکی از مباحث مهم شهرستان است و نشست کمیته نهضت مطالعه نیز در راستای ارائه راهکارهای ارتقای فرهنگ کتابخوانی برگزار می شود.

وی بیان داشت: ارزیابی و شناخت میزان علاقمندی مردم و به ویژه قشر جوان در بحث مطالعه برای برنامه ریزی در این خصوص بسیار مهم است.

نمازی اظهارداشت: شناسایی راهکارهای هدایت افراد به سمت مطالعه مفید و قرار گرفتن کتابهای جیبی در دسترس مخاطبین روشی کم هزینه با بهره وری زیاد در این زمینه است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بهمئی با اشاره به نقش والا و حساس مطالعه در تکامل فردی و اجتماعی افراد جامعه اظهار داشت: تصریحات مؤکد و مکرر مقام معظم رهبری در باب افزایش مطالعه و کتابخوانی همواره بیانگر اهمیت اساسی این ارزش فرهنگی در جامعه ما بوده و ضرورت توجه بیشتر به آن را نشان می‌دهد.

نمازی تاکید کرد: ادارات و ارگانهای دولتی باید در این زمینه با هم همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند .

وی تجهیز کتابخانه های عمومی شهرستان به آخرین فناوری ارتباطی، فرهنگ اهدای کتاب پس از مطالعه به دوستان و آشنایان، عرضه کتاب در مکانهای خاص، برگزاری مسابقات کتابخوانی و راه اندازی و توسعه کتابخانه در کانونهای فرهنگی هنری مساجد را از مهمترین برنامه های این نهاد عنوان کرد.