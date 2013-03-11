استاندار کهگیلویه و بویراحمد پاسخگویی را به مسئولان یاد داد/ مسئول تخریب تپه همچنان مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد اگر چه هیچ نقشی در تخریب تپه و تعطیلی پروژه احداث پارک نداشت اما شب گذشته(یکشنبه شب) به شبکه استانی دنا رفت تا پیرامون مشکلات بوجود آمده بر سر احداث پارک ولایت در تپه استانداری یاسوج توضیحاتی ارائه کند.

در زمان استاندار سابق استان، به رغم انتقادات کارشناسان و رسانه ها، تپه استانداری به همراه صدها اصله درخت 50 ساله و ساختمانهای مسکن و شهرسازی و استانداری تخریب شدند تا بزرگترین پارک استان در این محدوده احداث شود اما هم اکنون با گذشت 1.5 سال از تخریب و خاکبرداری بخشی از تپه، تنها از آن تلی از خاک باقی مانده و پروژه نیز تعطیل شده است.

با این حال پس از تغییر استاندار استان در شهریورماه گذشته نیز انتقادات از تخریب تپه و فضای سبز آن و همچنین تعطیلی پروژه ادامه یافت و این استاندار جدید را بر آن داشت تا شب گذشته با حضور در شبکه دنا پاسخگوی مسائل مربوط به این پارک باشد.

سید حسین صابری در این برنامه تلاش کرد تا هم مدیران اجرا کننده این پروژه را زیر سوال نبرد و هم خود را از مشکلات و حواشی آن تبرئه کند و راهکارهایی برای رفع این معضل ارائه دهد.

وی در ابتدا با بیان اینکه از اقدامات انجام گرفته قبل از 13 شهریور امسال و اینکه این تپه چه وضعیتی داشته، اطلاعی ندارم، گفت: برای اولین بار روز 13 شهریور ظاهر این تپه را دیدم و در خصوص وضعیت آن توضیحاتی خواستم.

صابری اظهار داشت: توضیحی که در این خصوص به من داده شد این بود که یکسری ساخت و سازهای فرسوده در کنار این تپه بودند و مسئولین تصمیم گرفتند آنها را تخریب کرده و این تپه را به پارک تبدیل کنند.

وی تصمیم به احداث پارک را اقدام مثبتی عنوان کرد و بیان داشت: به طور قطع کسانی که اقدام به تسطیح این تپه کردند، نیت خیر داشتند و هدفشان افزایش فضای سبز بوده است.

صابری همچنین از ارئه برخی نقطه نظرات پیرامون احداث این پارک به مشاور طرح در شهریورماه اشاره کرد و گفت: قرار براین شد که شهرداری کارهای قسمت پایین پروژه را اجرا کند و مشاور هم طرح جدید بیاورد که اینگونه نشد.

وی محدودیت های اعتباری و فرصت کم برای کار در فصول سرد سال را از دیگر دلایل تعطیلی پروژه عنوان کرد و اظهار داشت: این پروژه باید مراحل اجرایی خود را با مطالعه و براساس سوابق کار طی کند.

صابری همچنین با بیان اینکه اجرای این پروژه همچون همه پروژه های عمران شهری بر عهده شهرداری است، گفت: من استاندار همه شهرها و روستاهای استان هستم و در کار شهرداری دخالت نمی کنم اما همفکری، همکاری و حمایت خواهم کرد.

وی همچنین با اظهار بی اطلاعی از هزینه انجام شده برای خاکبرداری تپه استانداری تاکنون، تصریح کرد: باید با یک اراده جمعی هرچه سریعتر این وضعیت را سرو سامان داد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به برگزاری نشستی با حضور برخی دستگاههای اجرایی برای رفع مشکلات این پروژه اشاره کرد و گفت: قرار براین شد که با توجه به نزدیکی به ایام نوروز، این مجموعه خاکها به طور موقت تسطیح شوند و پس از این ایام این پروژه تعیین تکلیف شده و بر اساس طرح مصوب اجرا شود.

در پایان این برنامه دو شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه از سوی استاندار برای ارائه پیشنهادات مردمی در خصوص این پروژه اعلام شد.

اما در این برنامه حرف جدیدی پیرامون این مشکل بیان نشد و از برخی مشکلات اصلی گریبانگیر این موضوع نیز عبور شد.

از جمله این مشکلات بحث مالکیت تپه است که اکنون با ادعای برخی افراد زیر سوال رفته و دیوان عدالت اداری هم برآن صحه گذاشته است.

این در حالی است که به طور قطع مسئولین وقت در هنگام آغاز این پروژه و صرف هزینه میلیاردی برای خاکبرداری و تخریب ساختمانها، از شکایت مدعیان خبرداشتند.

با این حال در شبی که خبری از موافقان اجرای این طرح نبود و ارتباط تلفنی با برخی از مسئولین مرتبط هم میسر نشده و مجری برنامه هم نتوانست همه دغدغه های منتقدین را بیان کند، شهروندان از خود پرسیدند مسئولیت تخریب تپه زیبایی که آوار شد و سرمایه هایی که به هدر رفت، چه کسانی هستند؟

اگر چه شهروندان در این برنامه پاسخ این سوال را به روشنی دریافت نکردند اما حداقل حسن آن کمک به نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی، درجریان برخی امور قراردادن مردم و کمک طلبیدن و همفکری خواستن از آنان برای رفع مشکلات خود آنان بود که این خود شایسته تقدیر است.