بهره برداری از 11 هزار و 700 پروژه مسکن مهر در پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح دوشنبه برگزار شد، سه هزار واحد متعلق به طرح امام رضا(ع) پاکدشت، پنج هزار و 200 واحد خودمالکی و سه هزار و 500 واحد نیز متعلق به بنیاد مسکن با حضور علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی به بهره برداری رسید.

برای این واحدهای مسکونی خدمات زیر بنایی آب، برق، تلفن، شبکه های فاضلاب موقت(چاه جذبی) و شبکه فاضلاب دائمی(اگوشهری) تعبیه شده است.

احداث اسکلت پنج باب مدرسه که یک باب از آن درحال بهره برداری است، احداث یک باب مسجد جامع و بهره برداری از دو باب مسجد محلی، مجتمع تجاری، پارک خانواده، یک قطعه زمین فوتبال، نانوایی از خدمات روبنایی این طرح بزرگ است.

لکه گیری و روکش آسفالت محور مواصلاتی امام رضا(ع) با اعتبار هفت میلیارد و 386 میلیون تومان است و ساماندهی و اصلاح شیب عرضی دور برگردان خیابان سوم خرداد نیز با اعتبار 190 میلیون تومان از دیگر طرحهایی بود که امروز به به بهره برداری رسید.

در مراسم بهره برداری از مسکن مهر پاکدشت، کلید طلایی یک واحد مسکن مهر توسط علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به یک زوج جوان واگذار شد.

410 هزار واحد مسکونی مهر در استان تهران در حال ساخت است

وزیر مسکن و شهرسازی در این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: در مجموع دو پروژه راه و 11 هزار و 700 واحد مسکن مهر امروز در استان تهران به بهره برداری می رسد که سه هزار واحد از سایت پروژه امام رضا(ع) باقی مانده و تا پایان دولت دهم به افتتاح خواهد رسید؛ 480 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این پروژه ها انجام شده است.

علی نیکزاد افزود: در این سه پروژه 500 میلیارد تومان هزینه شده است که تا پایان دولت دهم مسکنهای مهر در شهر پردیس، پرند، اندیشه، پاکدشت، شهریار و رباط کریم به بهره برداری می رسد و در کل کشور چهار میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است.

وی بیان داشت: تاکنون دو میلیون و 100 واحد به بهره برداری رسیده است و از یک میلیون و 500 واحدی که در ابتدا، دولت مبنا گذاری کرده بود 75 درصد به بهره برداری رسیده است و باقیمانده چهار میلیون و 300 هزار واحد در شش ماهه سال آینده به پایان می رسد تا مسکن مهری که در دولت نهم شروع شده در دولت دهم به پایان برسد.

امید به اجرای پروژه های مسکن مهر توأم با الگوی ایرانی - اسلامی

نیکزاد ادامه داد: مسکن مهر در دولتهای بعدی نیز ادامه پیدا می کند و در تمام 10 دولتی که جمهوری اسلامی داشته به بخش مسکن توجه ویژه ای شده و 33 درصد از سبد تورم مربوط به مسکن است، پس دولتها توجه ویژه ای به این موضوع دارند و امید است در دولتهای بعدی پروژه هایی از مسکن مهر توأم با الگوی ایرانی - اسلامی به اجرا برسد.

وی در خصوص مسکن ویژه نیز گفت: در مسکن ویژه 30 درصد پول زمین دریافت و مابقی در اقساط ماهیانه یک میلیون تومان تحویل داده می شود.

مسکن مهر تهران 30 تا 50 درصد ارزانتر از قیمت بازار

وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مسکن مهر تهران 30 تا 50 درصد ارزانتر از قیمت بازار در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می‌ گیرد و آورده متقاضیان مسکن مهر تهران به 120 تا 140 میلیون تومان می‌ رسد و اقساط ماهانه آنها نیز بیشتر از یک میلیون تومان نخواهد بود.

وی تصریح کرد: افرادی که آورده مالی کمتری دارند، می ‌توانند در یکی از شهرهای جدید اطراف تهران مسکن مهر دریافت کنند.

نیکزاد افزود: 410 هزار واحد مسکونی مهر در استان تهران در حال ساخت است که علاوه بر این تعداد، شهرداری تهران نیز در سال 91 برای ساخت 250 هزار واحد مسکونی در شهر تهران پروانه صادر کرده و براساس آمارهای مبتنی بر قبضهای گاز و برق 400 هزار واحد مسکونی این شهر نیز خالی از سکنه هستند و از آنجایی که بدون مصرف برق و گاز نمی‌ توان اقدام به گرم کردن یک واحد مسکونی در فصل سرما کرد و با قبضهایی که مصرف نشدن برق و گاز را نشان می ‌دهند می ‌توان چنین نتیجه گرفت که 400 هزار واحد مسکونی شهر تهران خالی از سکنه هستند.

وی بیان داشت: وقتی کلانشهری مانند تهران در مجموع یک میلیون واحد مسکونی آماده سکونت و در دست ساخت دارد، بحث کمبود و گرانی مسکن در آن بی معناست و اگر افرادی بخواهند در بازار مسکن کشور ایجاد اخلال کنند، به طور جدی با آنها برخورد خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا به عملکرد خود در وزارت راه و شهرسازی انتقاد دارد؟ گفت: قطعاً این انتقاد وجود دارد و وقتی در سالهای پیش با آیت الله مشکینی صحبت می کردم ایشان می گفتند که باید مجاهدت و مراقبت کنید و برای همین با همه توان به مردم خدمت خواهیم کرد.

پروژه مسکن مهر یکی از مهمترین برنامه های دولت است

فرماندار شهرستان پاکدشت نیز در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: پروژه مسکن مهر یکی از مهمترین برنامه های دولت است که نقش بسزایی در رفع مشکل افراد فاقد مسکن دارد و مشکل مردم پاکدشت را به طور کلی برطرف کرده است.

قربانعلی مقبلی افزود: پروژه های مسکن مهر پاکدشت در قالب اجرای سایت هشت هزار واحدی مسکن مهر به متقاضیانی که از سال 88 برای دریافت مسکن ثبت نام کرده بودند، واگذار شده است و پیش از این دو هزار واحد از این پروژه توسط رئیس جمهور افتتاح و به متقاضیان واگذار شده بود .

وی عنوان داشت: تمام زیرساختهای این پروژه از قبیل آب، برق و گاز تأمین شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و کاملاً آماده واگذاری به متقاضیان است.

پروژهای مسکن مهر دیگری در پاکدشت در حال ساخت است

فرماندار شهرستان پاکدشت ادامه داد: علاوه بر این پروژه هشت هزار واحدی، پروژه های مسکن مهر 245 واحدی شریف آباد، یکهزار و 250 واحدی شمس الشموس پاکدشت و پروژه یکهزار و 645 واحدی فرون آباد نیز در حال ساخت است که تا پایان دولت دهم تمام این واحدها به متقاضیان واگذار می شود .

وی عنوان داشت: برای تأمین فضای آموزشی مورد نیاز در این پروژه هشت هزار واحدی، پنج واحد آموزشی پیش بینی شده که یکی از این پروژه ها مورد بهره برداری قرار گرفت و هم اکنون در دو نوبت صبح و عصر دانش آموزان در این واحد آموزشی مشغول به تحصیل هستند .