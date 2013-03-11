به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رحیمی افزود: با تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای منطقه و ایجاد کمیته های مختلفی همچون فرهنگی، راهور، پشتیبانی، خدمات عمومی، امداد و نجات، اطلاع رسانی و تبلیغات در راستای، بهره وری بیشتر و ارائه خدمات بهینه به گردشگران با آمادگی کامل به استقبال مسافران نوروزی منطقه آزاد انزلی خواهیم رفت.

وی همچنین عمده خدمات و برنامه های این سازمان را در حوزه های اطلاع رسانی، رفاهی - انتظامی و برنامه های فرهنگی - هنری اعلام کرد و اظهارداشت: توزیع لوح فشرده چند رسانه ای، تهیه بروشورهای معرفی جاذبه های گردشگری، تهیه و توزیع نقشه های راهنما و اطلاعات ضروری مورد نیاز گردشگران در زمینه منطقه و استان، نصب بنرهای تبریک آغاز سال نو و خیر مقدم به همراه توزیع بروشورهای با محتوای پیام های زیست محیطی، بخشی از برنامه های اطلاع رسانی منطقه آزاد انزلی به گردشگران نوروزی را تشکیل می دهد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در خصوص برنامه های فرهنگی ویژه نوروز گفت: اجرای سفره های هفت سین، برپایی برنامه های فرهنگی - هنری، برگزاری جشنواره آئینی - سنتی ویژه گیلان، اجرای موسیقی سنتی استان، هفت سین بزرگ گیلانی، معرفی گیاهان دارویی و غذاهای محلی استان، بر پایی نمایشگاه سوغات، صنایع دستی و معرفی لباس های محلی استان از جمله برنامه های فرهنگی است که در این ایام ارائه می شود.

وی ارائه خدمات رایگان اینترنت بی سیم و برگزاری جشنواره های مجسمه های شنی و بادبادک ها را از جمله خدمات ویژه سازمان متبوع خود اعلام کرد.

رحیمی افزود: افزایش فضای پارکینگ محدوده فاز تجارت منطقه آزاد انزلی به هفت هکتار، نوسازی و بازسازی آلاچیق ها، سرویس های بهداشتی و مبلمان شهری محدوده این منطقه بخشی از اقدامات و تمهیدات انجام گرفته از سوی این سازمان به منظور تامین آسایش بیشتر گردشگران ورودی به مجموعه طرح ساحلی و محدوده فاز تجارت این منطقه را شامل می شود.

وی ظرفیت هتل ها، مهمانپذیرها، کمپ ها و منازل استیجاری در محدوده منطقه آزاد انزلی را هزار و 500 نفر در طول روز اعلام کرد و اظهارداشت: علاوه براین با همکاری نیروی انتظامی و هلال احمر استان دو پایگاه انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی و یک پایگاه امداد هلال احمر به همراه یک پایگاه امداد پزشکی این سازمان به همراه دو پایگاه امداد خودرو در محدوده منطقه آزاد انزلی مستقر می شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی یادآورشد: مسافران در ایام نوروز از خدمات 15 مرکز عرضه ارزاق عمومی، 9 مسجد و نمازخانه ، شش مجموعه سرویس بهداشتی، 90 آلاچیق در طرح ساحلی، شش شعبه بانک و امکانات ورزش های آبی مشتمل بر جت اسکی، قایق پدالی، قایق موتوری و آموزش غواصی و همچنین دو پارک بازی و پارک بادی کودکان و کالسکه رانی، کارتینگ، دیوار مرگ، پینت بال و تیراندازی در فاز گردشگری و طرح ساحلی بهره می برند.