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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

پروژه آبرسانی به منطقه عشایرنشین جهرم افتتاح شد

پروژه آبرسانی به منطقه عشایرنشین جهرم افتتاح شد

جهرم – خبرگزاری مهر: پروژه آبرسانی به منطقه عشایرنشین بند و بست از توابع بخش کردیان جهرم با حضور فرماندار این شهرستان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین رعیتی فرد صبح دوشنبه درآئين افتتاح پرو‍ژه آبرساني به منطقه عشایرنشین بند و بست از توابع بخش كرديان جهرم با بيان اينكه پروژه مذكور با همت وتلاش قرارگاه خاتم الانبيا به بهره برداري رسيده است، اظهار داشت: محروميت زدايي از مناطق محروم كشور از اهداف وبرنامه هاي سپاه در بعد عمراني است .

وی با بیان اینکه با اجراي اين پروژه آبرسانی 15 خانوار عشاير ساكن اين منطقه از آب آشاميدني سالم بهره مند خواهند شد، خاطرنشان کرد: اين پروژه با اعتباري بالغ بر 190 ميليون ريال توسط قرارگاه قرب سماء‌ خاتم الانبيا اجرا شده است.

فرماندار جهرم با اشاره به مشكلات كم آبي در حوزه این شهرستان براجراي پروژه آبرساني از سد سلمان به جهرم تاكيد كرد و گفت: این مهم هرچه سريعتر باید به بهره برداري برسد 

کد مطلب 2016329

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