آغاز فعالیت 10 میلیون دانش آموز همیار پلیس در جاده های کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی در همایش همیاران و فرهنگ یاران پلیس که روز دوشنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، گفت: همیاری با پلیس کار بسیار مهمی است. اگر گفته می شود نظم و انضباط کاهش یافته است نتیجه همیاری پلیس یار و فرهنگ یار است.

وی ادامه داد: تعجب می کنم که چگونه دستگاه ها نیاز به فرهنگ سازی دارند، اما از ظرفیت آموزش و پرورش برای این فرهنگ سازی استفاده نمی کنند.

مومنی تصریح کرد: با مصوبه مجلس هر راننده ای که به ایست پرچم پلیس یار و همیار توجه نکند، علاوه بر جریمه نمره منفی نیز می گیرد.

وی در پایان گفت: آماده باش 10 میلیون همیار پلیس و فرهنگ یار از امروز در جاده های کشور آغاز شده و امیدواریم با همکاری آنها شاهد کاهش حوادث در ایام نوروز باشیم.