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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

آغاز فعالیت 10 میلیون دانش آموز همیار پلیس در جاده های کشور

آغاز فعالیت 10 میلیون دانش آموز همیار پلیس در جاده های کشور

رئیس پلیس راهبر ناجا از آغاز به کار 10 میلیون همیار پلیس از امروز در جاده های کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی در همایش همیاران و فرهنگ یاران پلیس که روز دوشنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، گفت: همیاری با پلیس کار بسیار مهمی است. اگر گفته می شود نظم و انضباط کاهش یافته است نتیجه همیاری پلیس یار و فرهنگ یار است.

وی ادامه داد: تعجب می کنم که چگونه دستگاه ها نیاز به فرهنگ سازی دارند، اما از ظرفیت آموزش و پرورش برای این فرهنگ سازی استفاده نمی کنند.

مومنی تصریح کرد: با مصوبه مجلس هر راننده ای که به ایست پرچم پلیس یار و همیار توجه نکند، علاوه بر جریمه نمره منفی نیز می گیرد.

وی در پایان گفت: آماده باش 10 میلیون همیار پلیس و فرهنگ یار از امروز در جاده های کشور آغاز شده و امیدواریم با همکاری آنها شاهد کاهش حوادث در ایام نوروز باشیم.

کد مطلب 2016333

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