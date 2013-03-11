نشست برنامه ریزی کارشناسان سلامت کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز بهداشت کهگیلویه و بویراحمد ظهر دوشنبه در این نشست گفت: هدف نشست مشورتی کارشناسان سلامت استان، بررسی نقاط ضعف عملکرد واحدهای بهداشتی در سال جاری و راهکارهای دستیابی به اهداف سال آینده است.

رشید غفاری افزود: لازمه تدوین اهداف سلامت در استان، قابل دسترس بودن آنهاست و این برنامه ریزی باید دارای اهداف مشخص، بر مبنای مشکلات و نیازهای واقعی باشد.

وی با تاکید بر جنبه فنی پایشها و بازدیدها، بیان داشت: توجه به این نکته موجب دستیابی به بازتاب های واقعی از واحدها و قابلیت ارجاع به تمامی سطوح می شود.

افتتاح طرح کمپین قلب سالم در یاسوج طی سال 92

رئیس مرکز بهداشت استان داشتن انضباط در عملکرد کارکنان بر مبنای برنامه ریزی عملیاتی را از اهداف مهم سال آینده حوزه بهداشت استان دانست و اظهار داشت: این هدف باید در راستای بهبود کمیت و کیفیت خدمات رسانی کارکنان مراکز بهداشت استان مورد توجه قرار گیرد.

غفاری بیان داشت: برگزاری این نشست با هدف تعامل بیشتر بین روسای مرکز بهداشت شهرستانها و مرکز بهداشت استان انجام می شود.

وی اظهار داشت: از جمله برنامه های مهم سال آینده، ورود اطلاعات طرح پزشک خانواده در همه مناطق شهری استان و همکاری همه کارشناسان بهداشتی در این زمینه است.

غفاری یادآور شد: با توجه به شعار هفته سلامت درسال 92 که با محوریت فشارخون اعلام شده، طرح کمپین قلب سالم در شهر یاسوج افتتاح می شود.