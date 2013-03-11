نمایشگاه کتاب کوبا تمام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرنسا لاتینا، این نمایشگاه که از 14 فوریه در ‌هاوانا شروع به کار کرده بود، پس از پایتخت کوبا، به شیوه سال‌های پیش راهی دیگر شهرهای اصلی این کشور شد و دیروز به کار خود خاتمه داد.

نمایشگاه امسال که با حضور آنگولا به عنوان کشور میهمان برگزار شد، با حضور روشنفکرانی چون دانیل چاوریا و پدرو پابلو رودریگز که امسال در این نمایشگاه مورد تجلیل قرا گرفتند، به کار خود خاتمه داد.

کتاب «آن سال در مادرید» نوشته چاواریا و «فکر کن، پیشگیری کن، مجموعه مقالاتی درباره افکار خوزه مارتی» نوشته رودریگز از جمله کتاب‌هایی بودند که در این دوره رونمایی شدند و مارتا ماسکرا نیز جایزه ملی طراحی را در این جشنواره دریافت کرد.

کتاب «کونترادانسا و خاکسترها» نوشته راینالدو گونزالس، برنده جایزه ملی ادبیات و کتاب «شاهزاده کوه‌ها» و «دپارتمان شرقی در آثار مستند» نوشته سانتیاگو دوکوبا تاریخ‌نگار کوبایی از جمله کتاب‌هایی بودند که در روزهای آخر این نمایشگاه رونمایی شدند.

«قصه‌های چکاوک» درباره زندگی هوگو چاوز، رئیس جمهوری فقید ونزوئلا از جمله کتاب‌هایی بود که در این دوره از نمایشگاه کتاب کوبا رونمایی شد.

مراسم اختتامیه این نمایشگاه با حضور شخصیت‌های برجسته ادبی و برندگان جوایز امسال برگزار شد.