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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

حسین پور خبرداد:

کسب قهرمانی توسط نونهال خرمشهری در مسابقات دو ومیدانی کشور

کسب قهرمانی توسط نونهال خرمشهری در مسابقات دو ومیدانی کشور

خرمشهر - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت دو و میدانی خرمشهر گفت: نونهال خرمشهری در مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور در رشته 60متر با مانع مقام نخست را کسب کرده است.

جابر حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نونهال خرمشهری با شرکت در مسابقات قهرمانی دو و میدانی کشوری در شهر مشهد موفق به کسب یک مقام قهرمانی برای شهرستان خرمشهر شده است.

وی افزود: امیر هزامی در در رشته شصت متر با مانع مقام نخست را در بین دیگر شرکت کنندگان در مسابقه به دست آورده است.

دبیر هیئت دو و میدانی شهرستان خرمشهر ادامه داد: همچنین مجید راشد بریهی مقام ششم این دوره از مسابقات را در رشته پرش طول کسب کرده است.

حسین پور تصریح کرد: نونهالان و نوجوانان شهرستان خرمشهر از این پس خود را برای مسابقات قهرمانی آموزشگاه های خرمشهر و کشور در سال 92 آماده می کنند.

کد مطلب 2016341

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