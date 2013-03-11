کسب قهرمانی توسط نونهال خرمشهری در مسابقات دو ومیدانی کشور

جابر حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نونهال خرمشهری با شرکت در مسابقات قهرمانی دو و میدانی کشوری در شهر مشهد موفق به کسب یک مقام قهرمانی برای شهرستان خرمشهر شده است.



وی افزود: امیر هزامی در در رشته شصت متر با مانع مقام نخست را در بین دیگر شرکت کنندگان در مسابقه به دست آورده است.



دبیر هیئت دو و میدانی شهرستان خرمشهر ادامه داد: همچنین مجید راشد بریهی مقام ششم این دوره از مسابقات را در رشته پرش طول کسب کرده است.



حسین پور تصریح کرد: نونهالان و نوجوانان شهرستان خرمشهر از این پس خود را برای مسابقات قهرمانی آموزشگاه های خرمشهر و کشور در سال 92 آماده می کنند.