فعالیت 312 كانون مساجد در چهار محال و بختياري/ فعالیت کانونها در زندانها

حجت الاسلام مراد يوسفي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 176 كتاب خانه عمومي در كنار كانون فرهنگي این استان فعال شده است.

وي با اشاره به اينكه در اين استان كانون هاي فرهنگي - تخصصي در رشته هاي مختلف فعاليت دارند، تصريح كرد: در حال حاضر 23 كانون فرهنگي – تخصصي در اين استان مشغول فعاليت هستند.

يوسفي ادامه داد: ستاد عالي مساجد در نظر دارد كه 60 درصد از كانون مساجد در روستا ها شكل گيرد و 40 درصد كانون شهري شكل پذيرد.

مسئول دبير خانه كانون مساجد چهار محال و بختياري اذعان داشت: در حال حاضر 65 درصد كانون مساجد در روستا ها و مابقي در شهرستان هاي اين استان مستقر هستند.

يوسفي بيان داشت: ايجاد كانون هاي ويژه در مصلا، افتتاح چند كانون در دانشگاه ها از برنامه هاي سال جاري بوده است.