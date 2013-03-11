فعالیت 312 كانون مساجد در چهار محال و بختياري/ فعالیت کانونها در زندانها

حجت الاسلام مراد يوسفي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 176 كتاب خانه عمومي در كنار كانون فرهنگي این استان فعال شده است.
وي با اشاره به اينكه در اين استان كانون هاي فرهنگي - تخصصي در رشته هاي مختلف فعاليت دارند، تصريح كرد: در حال حاضر 23 كانون فرهنگي – تخصصي در اين استان مشغول فعاليت هستند.
يوسفي ادامه داد: ستاد عالي مساجد در نظر دارد كه 60 درصد از كانون مساجد در روستا ها شكل گيرد و 40 درصد كانون شهري شكل پذيرد.
مسئول دبير خانه كانون مساجد چهار محال و بختياري اذعان داشت: در حال حاضر 65 درصد كانون مساجد در روستا ها و مابقي در شهرستان هاي اين استان مستقر هستند.
يوسفي بيان داشت: ايجاد كانون هاي ويژه در مصلا، افتتاح چند كانون در دانشگاه ها از برنامه هاي سال جاري بوده است.
وي با بيان اينكه كانون مساجد در زندانها بايد در آينده افزايش پيدا كند، عنوان كرد: در حال حاضر در زندانها كانون مساجد در حال فعاليت هستند.
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