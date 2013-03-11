سالانه 30 نفر از فرقه ها و ادیان مختلف به دین اسلام مشرف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن روحاني افزود: خوشبختانه در استان فارس آمار جمعيتي فرقه ها بسيار اندك است هر چند سردمداران فرقه ها تلاش بسياري دارند تا با ايجاد همبستگي و تبليغات گسترده در بين افراد مختلف،‌آن ها را جذب كنند.

وی افزود: در حاليكه در طول سال به طور ميانگين بيش از 30 نفر از افراد با مراجعه به اداره کل تبليغات اسلامي استان به آيين و دين اسلام روي مي آورند.

به عقيده وي بيشترين تبليغاتي كه از سوي اعضاي فرقه ها صورت مي پذيرد محبت كردن بسيار و برقراري ارتباطات احساسي است به گونه اي كه سعي مي كنند افراد را شيفته اخلاق خود كنند و در گام هاي بعدي برقراري بحث و مكالمات هدفمند، دعوت در جلسات دعاهاي خود و در پايان دعوت از فرد براي پيوستن به فرقه بهائيت را در برنامه دارند.

مسئول فرق و مذاهب تبليغات اسلامي استان فارس اضافه كرد: اعتقادات و گفتارهاي فرقه بهائيت پوشالي و بر مبناي وعده هاي دروغين است و گواه اين امر ادعاي آ‌نان مبني بر حرام بودن بحث تقيه است به گونه اي كه اعتقاد دارند هيچ بهايي حق ندارد اعتقاد خود را كتمان كند و همچنين آنها نمي توانند دوباره به اين فرقه بازگردند در حالي كه سردمداران فرقه بهائيت پس از اعلام برائت افراد از ساير اديان به سراغ آنها مي روند و اين افراد را به فرقه ضاله بهائيت دعوت مي كنند.