  1. جامعه
  2. بهداشت
۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

خط تولید شربت متادون در شرکت داروسازی سها راه‌اندازی شد

خط تولید شربت متادون در شرکت داروسازی سها راه‌اندازی شد

خط تولید شربت متادون با ظرفیت تولید روزانه 8 هزار بطری روز دوشنبه در شرکت داروسازی سها وابسته به جمعیت هلال احمر راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شربت متادون برای ترک اعتیاد معتادان کاربرد مصرفی دارد.

سیامک افاضلی مدیرعامل شرکت داروسازی سها هلال در حاشیه افتتاح خط تولید شربت متادون اظهار داشت: هلال احمر برای کاهش آسیبهای اجتماعی و درمان اعتیاد اقدام به راه‌اندازی خط تولید شربت متاون کرده است.

وی ادامه داد: حداقل ظرفیت تولید این داروی ترک اعتیاد روزانه 8 هزار بطری 250 میلی‌متری بوده و با توجه به تقاضا در بازار قابلیت افزایش هم دارد.

به گفته افاضلی این شربت طبق آخرین استانداردهای وزارت بهداشت تهیه شده و مواد اولیه دارویی آن نیز تولید داخل است.

افاظلی در مورد تفاوت شربت متادون با شربت تریاک که پیش از این تولید می‌شد، افزود: شربت تریاک دارویی گیاهی است ولی شربت متادون صنعتی است و ماندگاری آن در خون نسبت به شربت تریاک بیشتر است و بستگی به نوع و میزان اعتیاد تا 24 ساعت از علائم ترک اعتیاد جلوگیری می‌کند.

وی یکی از نکات مثبت این دارو را عدم وابستگی به محصول عنوان کرد و گفت: با مصرف روزانه فرد مجبور به افزایش دوز و وابستگی نخواهد بود.

کد مطلب 2016349

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها