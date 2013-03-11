به گزارش خبرنگار مهر، شربت متادون برای ترک اعتیاد معتادان کاربرد مصرفی دارد.

سیامک افاضلی مدیرعامل شرکت داروسازی سها هلال در حاشیه افتتاح خط تولید شربت متادون اظهار داشت: هلال احمر برای کاهش آسیبهای اجتماعی و درمان اعتیاد اقدام به راه‌اندازی خط تولید شربت متاون کرده است.

وی ادامه داد: حداقل ظرفیت تولید این داروی ترک اعتیاد روزانه 8 هزار بطری 250 میلی‌متری بوده و با توجه به تقاضا در بازار قابلیت افزایش هم دارد.

به گفته افاضلی این شربت طبق آخرین استانداردهای وزارت بهداشت تهیه شده و مواد اولیه دارویی آن نیز تولید داخل است.

افاظلی در مورد تفاوت شربت متادون با شربت تریاک که پیش از این تولید می‌شد، افزود: شربت تریاک دارویی گیاهی است ولی شربت متادون صنعتی است و ماندگاری آن در خون نسبت به شربت تریاک بیشتر است و بستگی به نوع و میزان اعتیاد تا 24 ساعت از علائم ترک اعتیاد جلوگیری می‌کند.

وی یکی از نکات مثبت این دارو را عدم وابستگی به محصول عنوان کرد و گفت: با مصرف روزانه فرد مجبور به افزایش دوز و وابستگی نخواهد بود.