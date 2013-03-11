اجرای طرح تشدید نظارتی ویژه نوروز در گیلان/برخورد قاطعانه با متخلفان بازار شب عید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فیض ظهر امروز در بازدید از واحدهای صنفی در رشت گفت: تمامی امکانات و نیروهای انسانی سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجامع امور صنفی و ناظران افتخاری در راستای اجرای این طرح بکار گرفته شده است.

وی اظهارداشت: به این منظور بازرسان این سازمان و مجامع امور صنفی در دو نوبت صبح و عصر با حضور در سطح بازار و نیز بازرسی از سردخانه ها و انبارهای نگهداری کالا، برروند عرضه کالا و ارائه خدمات به شهروندان نظارت می کنند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: همکاران این سازمان در حوزه ستاد خبری 124 در سراسر استان حداقل تا ساعت شش عصر همه روزه در محل کار خود حاضر بوده و آماده دریافت گزارش های مردمی در زمینه تخلفات اقتصادی هستند و پس از این ساعت نیز پیام های مزبور توسط پیام گیر تلفنی ضبط و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: ماشین های گشت بازرسی این سازمان نیز با نصب تابلوی 124 و بنر مربوطه بر روی شیشه خودرو اقدام به گشت زنی در سطح شهر می کنند و با تخلفات صنفی برخورد خواهند کرد.

فیض افزود: با توجه به دریافت برخی گزارش های مردمی در خصوص اعمال مجدد پنج درصد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت مصرف کننده از سوی برخی فروشگاه های بزرگ تذکرات لازم به فروشگاه های مزبور داده شده و در صورت ادامه این روند برخورد جدی تری با آن صورت خواهد گرفت.

وی همچنین یادآورشد: با توجه به اینکه قیمت نهایی کالاها در واحدهای تولیدی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود بنابراین اعمال مجدد مالیات مزبور بر قیمت مصرف کننده در واحدهای صنفی تخلف بوده و قابل پیگرد است.