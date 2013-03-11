مردم بهاباد 233 ميليون به جشن نيكوكاري كمك كردند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان باقری اظهار داشت: جشنواره نیکوکاری امسال از 16 تا 18 اسفندماه با حضور پرشور مردم شهرستان بهاباد برگزار شد.

وی افزود: در جشن نیکوکاری امسال بیش از 67 پایگاه در مدارس و سطح شهرستان همچنین در همه مساجد شهرستان‌ها، پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی مستقر شد.

باقری اضافه کرد: همزمان با هفته احسان و نیکوکاری، پنج واحد مسکونی مددجویی با زیربنای هر واحد 80 متر و با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری به استان یزد، افتتاح شد.

مدیر کمیته امداد شهرستان بهاباد گفت: غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهدا، بازدید از خانواده‌های نیازمند در قالب طرح مفتاح الجنه و اعزام 40 نفر از مادران تحت حمایت به سفر مشهد مقدس از دیگر برنامه‌های این نهاد در هفته احسان و نیکوکاری است.