جانمایی 39 هزار جلد کتاب در ایستگاه های مطالعه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت ایستگاه مطالعه کتابخانه کوچکی در فضای عمومی بوده که مردم می توانند با مراجعه به آن ، کتاب مورد علاقه خود را انتخاب کرده و پس از مطالعه آن را به ایستگاه ها بازگردانند.

وی در خصوص تعداد کتابهای استفاده شده در این ایستگاهها گفت: 39 هزار و 600 جلد کتاب برای 5 ایستگاه طالعه استان در نظر گرفته شده و ماهانه بر حسب نیاز مخاطبان و ظرفیت هر ایستگاه 2 تا 3هزار جلد به این ایستگاهها افزوده خواهد شد.

امامزاده گفت: این کتابها در 15 عنوان و سه بخش بزرگسال، نوجوان و کودک در 15 سلوال نهاده شده است.

دبیر سند نهضت مطالعه مفید در مازندران در خصوص سهم هر ایستگاه از این 39 هزار و 600 جلد کتاب گفت: سهم سازه استانداری سه هزار جلد، فرودگاه 10 هزار و 500 جلد، بانک صادرات شعبه میدان شهدا پنج هزار و 800 جلد، ترمینال دولت 10 هزار و 100 جلد و شهرداری 10 هزار و 200 جلد کتاب است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران گفت: امانت گرفتن کتابهای موجود در ایستگاه مطالعه کاملاً رایگان بوده و هر فرد می تواند با مراجعه به ايستگاههاي مطالعه اي که ذکر شد كتاب به امانت بردارد.

وی گفت: در امانت این کتابها محدودیتی وجود ندارد ولی برای جلوگيري از اسراف و نيز امكان برخورداري تعداد بيشتري از مخاطبان و مراجعين به ايستگاه ها، بهتر است فقط كتاب هاي مورد علاقه و با تعداد محدودي از ايستگاه ها برداشته شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در مورد هزینه انجام شده برای این ایستگاهها گفت: برای هر ایستگاه مطالعه 800 هزار تا یک میلیون تومان برای سازه ها هزینه شده و سالانه حدود 250 میلیون تومان برای کتابهای آن هزینه می شود.

وی در خصوص زمان و نحوه بازگرداندن کتابها افزود: علاقمندان می توانند پس از دریافت این کتابها حداکثر پس از 15 روز، آنها را به همان ایستگاه، ایستگاههای مطالعه در سراسر کشور و یا هریک از کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور بازگردانند.

دبیر انجمن کتابخانه های عمومی مازندران در خصوص هدف از اجرای این طرح اظهار داشت: طرح ايستگاه مطالعه يكى از برنامه هاى نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براى عمومى کردن و ارتقاى سرانه مطالعه مفيد در راستاى تحقق رهنمودهاى مقام معظم رهبرى است.

امامزاده این طرح را یکی از کارهای بزرگ و نوظهور در عرصه فرهنگی کشور برشمرد و گفت: انتظار مجريان طرح از مردم فهيم و فرهنگ مدار ايران اسلامى، دقت در حفظ و نگهدارى و تحويل به موقع كتاب است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.