بررسی غایبان در راه مانده کنکور دکتری/ هنوز تصمیمی نگرفتیم

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد سرنوشت داوطلبان کنکور دکتری که به دلیل شرایط بد جوی در برخی استانهای کشور مانند استان خراسان رضوی موفق به حضور در جلسه کنکور نشدند، اظهار داشت: سازمان سنجش از روز قبل از برگزاری کنکور شرایط راههای ارتباطی را به ویژه در مسیر مشهد سبزوار با فرمانداری و ادارات راهداری کنترل کرده بود و براین اساس تسهیلاتی فراهم شد که داوطلبان به موقع به جلسه کنکور دکتری برسند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه براساس اطلاعات رسیده، با هماهنگی های صورت گرفته اغلب داوطلبان در این مسیرها به موقع در جلسه کنکور حاضر شدند، افزود: با این حال چنانچه گزارشی در این رابطه ارائه شود قابل پیگیری خواهد بود.

خدایی تاکید کرد: باید پاسخنامه ها بررسی شود و از حوزه برگزاری آزمون در مشهد نیز گزارش نهایی به ما برسد.

وی اظهار داشت: چنانچه میان تعداد غایبان سایر حوزه های امتحانی و غایبان این حوزه اختلاف معناداری وجود داشته باشد موضوع مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود وضعیت این داوطلبان چه خواهد شد اما در حال حاضر تصمیم خاصی در این زمینه گرفته نشده است و قولی به این داوطلبان داده نمی شود.