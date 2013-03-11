تولید سالانه 19 میلیون شیشه شربت متادون در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس ظاهر رستمی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از خط تولید شربت متادون با بیان اینکه در گذشته توانایی تولید 12 میلیون شیشه شربت متادون را داشتیم، گفت: با افتتاح سایت دوم تولید این شربت، می ‌توانیم سالانه 19 میلیون شیشه شربت متادون تولید کنیم.

وی با بیان اینکه تولید شربت متادون در کاهش روند آسیبهای اجتماعی بسیار موثر است، افزود: همچنین نصب دستگاه‌های توزین نیز برای نخستین بار بدون اتکا به نیروی خارجی، توسط متخصصان ایرانی افتتاح می‌شود که با نصب این دستگاهها، خطای انسانی بسیار کاهش یافته و کیفیت دارو افزایش پیدا می‌کند.

رستمی در خصوص تفاوت شربت متادون با شربت تریاک که در گذشته تولید می‌شد، گفت: شربت متادون همان شربت تریاک است اما شربت تریاک عصاره گیاهی بوده و شربت متادون صنعتی است. علاوه بر آن با ماندگاری بیشتر، سهم بیشتری در کاهش آسیبهای اجتماعی و رجوع معتادان به مواد دارد.

به گفته مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر، این سایت ظرفیت تولید 8000 بطری شربت متادون را به صورت روزانه دارد.

رستمی در خصوص صادرات این شربت نیز اظهار کرد: عمده تولیدات این سایت برای مصرف داخلی است، اما برای صادرات آن به دیگر کشورها نیز در حال پیگیری هستیم.

وی در خصوص افزایش میزان تولید نیز اظهار کرد: توانایی آن را داریم که تولید شربت متادون را 40 تا 50 درصد افزایش دهیم.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی هلال‌احمر در پاسخ به سئوالی در مورد کمبود صافی‌ دیالیز در کشور، گفت: کمبود صافی دیالیز کذب محض بوده و توانایی تولید سالانه 3 میلیون صافی دیالیز را داریم، علاوه بر آن وضعیت دپوی این دستگاه‌ کاملا مناسب بوده و برای توزیع آن نیز مشکلی نداریم که به همین دلیل بحث واردات این دستگاه کاملا خطاست.

رستمی ادامه داد: البته نیاز ما به صافی دیالیز بیشتر از میزانی است که می‌توانیم با افزایش تولید، آن را جبران کنیم.