به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی لبخندان، مشاور استاندار هرمزگان در امور روحانيت در مراسم گراميداشت سال روز تأسيس كانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد در روستای روتان، از توابع شهرستان سيريك، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبری در رابطه با تقويت كانون‌های مساجد، گفت: جوانان بايد با حضور فعال در مساجد و تلاش در راستای اثرگذاری هرچه بهتر فعاليت كانون‌های فرهنگی ـ هنری به فرمايشات رهبر معظم انقلاب عمل كنند.



وی افزود: مديران كانون‌های فرهنگی ـ هنری نيز بايد با برنامه‌ريزی اصولی و مدون، زمينه را برای جذب و ماندگاری نسل جوان در مساجد در راستای مصون نگه داشتن آنان از نقشه‌های شوم دشمن فراهم سازند.



حجت‌الاسلام‌ لبخندان ادامه داد: حضور جوانان در مساجد و آشنايی هرچه بيشتر آنان با مبانی اعتقادی و انس و الفت با قرآن، نهج‌البلاغه و ساير منابع غنی دينی بايد دغدغه جدی مديران و اعضای كانون‌های فرهنگی ـ هنری باشد.



وی در بخش ديگری از سخنان خود خواستار حمايت بيشتر مسئولان از برنامه‌های كانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد شد و بيان كرد: مسئولان بايد حمايت مادی و معنوی از اين گونه برنامه‌ها را در دستور كار خود قرار دهند.



مشاور استاندار هرمزگان فعاليت‌های گسترده كانون فرهنگی ـ هنری موعود روستای روتان از جمله برپايی محافل انس با قرآن جهت سوق دادن اقشار مختلف مردم به سمت آيات الهی را كاری ارزش مند دانست و از حضور گسترده برادران شيعه و سنی در اين محافل قدردانی كرد.



وی در ادامه با اشاره به قتل‌ عام شيعيان بی‌گناه پاكستان، ضمن محكوم كردن اين جنايت، گفت: استكبار و صهيونيست دشمن مشترک همه مسلمانان است و شيعه و سنی برايش تفاوتی ندارد، زيرا آن‌ها با اسلام دشمنی دارند.



لبخندان خاطرنشان كرد: دشمنان اسلام سال‌های متمادی در فلسطين برادران سنی مذهب ما را به خاك و خون می‌كشند و اخيراً نيز برادران شيعه را در پاكستان قتل عام می‌كنند.



وی تنها راه مقابله با توطئه‌های دشمنان اسلام را عمل به آموزه‌های قرآن، ارتباط مستمر با مسجد و استقامت در برابر ناملايمات دانست و ابراز كرد: شيعيان در طول تاريخ در مواجهه با حوادث گوناگون در دفاع از اعتقادات خود استقامت كرده‌اند.



در ابتدای اين مراسم چهارمين محفل انس با قرآن با حضور سعيد طوسی، قاری برجسته بين‌المللی، سيدطاها حسينی از قاريان نوجوان استان بوشهر و عماد ناصری از قاريان ممتاز شهرستان ميناب برگزار شد و اجرای تواشيح توسط گروه همخوانی بلدالامين و تجليل از 12 نفر از فعالان فرهنگی مساجد شهرستان سيريک، ائمه جماعات، مديران، رابطان كانون‌های فرهنگی ـ هنری مساجد و كتابداران كتابخانه‌های مساجد از ديگر برنامه‌های اين مراسم بود.