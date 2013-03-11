مبارزه با بيماري زنگ زرد در مزارع گندم خوزستان آغاز شد

محمد قاسمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای این طرح از مواد شیمیایی و سموم برای کنترل و مهار افت در مزارع آلوده استفاده می شود.



قاسمی نژاد با اشاره به اینکه این طرح با سمپاشی دو هزار و 500 هکتار از مزراع گندم استان آغاز شد، افزود: تاکنون بیش از چهار هزار هکتار از مزراع گندم در شهرهای باوی، اهواز، حمیدیه، سویسه، سفحه و ویس به این آفت مبتلا شده است.



وی عنوان کرد: برای اجرای این طرح حدود 300 کارشناس فنی، 82 کلینیک گیاه پزشکی و واحدهای حفظ نباتات استان و شهرستانها در حال آماده باش هستند.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: گستره شیوع این آفت به صورت روزانه ردیابی و اقدامات لازم برای مهار آن انجام می شود.



قاسمی نژاد اظهار کرد: هم اکنون سم پاشی به روش پشت تراکتوری و تروبولونیز اجرا می شود و قرار است در صورت گسترش این آفت از سمپاش های هوایی استفاده شود.



وی با اشاره به اینکه این بیماری در مقایسه با سالهای گذشته بسیار زود خود را نشان داده است، گفت: با توجه به حساسیت مراحل در چرخه تکامل گندم، احتمال خسارت شدید وجود دارد.



زنگ زرد بیماری قارچی است که گیاه را در مرحله ساقه‌ دهی و شروع گل دهی آلوده می کند. این بیماری درصورت مهار نشدن موجب از بین رفتن100 درصدی محصول گندم می شود.