ورزش نظرآباد نیازمند توجه مسئولان است/احداث سالن ورزشی ویژه بانوان در دستور کار

سید ابراهیم کسائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص امکانات ورزشی شهرستان نظرآباد با بیان اینکه این شهرستان در رشته های مختلف ورزشی سرآمد است، اظهار داشت: این شهرستان مدال‌آوران و ورزشکاران بسیاری دارد اما از لحاظ داشتن سالن‌های ورزشی، تجهیزات و امکانات با کمبود مواجه است و برای رشد ورزشی نظرآباد باید نگاه ویژه ای به آن داشت.



وی گفت: شمار زیادی قهرمانان جهانی، ملی و استانی شهرستان نظرآباد نشانگر وجود استعدادهای ورزشی در این شهرستان است.



کسائیان با اشاره به پروژه های ورزشی شهرستان افزود: در هشت سال اخیر بیش از 24 مجموعه و سالن ورزشی در شهرستان ایجاد شده که نیازمند تجهیز و تقویت امکانات است.



احداث سالن ورزشی ویژه بانوان در دستور کار است



وی همچنین از احداث پنج مجموعه ورزشی در شهر و روستاهای شهرستان خبر داد و افزود: برنامه ریزی لازم برای احداث سالن مجزا ویژه بانوان نیز در دستور کار قرار دارد.



فرماندار نظرآباد با اشاره به معارفه سرپرست جدید ورزش شهرستان ابراز امیدواری کرد مسئولان توجه ای بیشتر نسبت به ارتقا امکانات و محیط های ورزشی در شهر و روستا اهتمام ورزند.



کسائیان در این ارتباط به مشکلات فرهنگی و اجتماعی ناشی از کمبود امکانات ورزشی و تفریحی اشاره کرد و اظهار داشت: ایجاد امکانات و فضاهای ورزشی به ویژه در مناطق روستایی بسیار بااهمیت است. زیرا جوانان مکان مناسبی برای گذران اوقات فراغت ندارند و همین امر ریشه بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی خواهد بود.



فرماندار نظرآباد خواستار تسریع در وضعیت استادیوم پنج هزار نفری شهرستان شد.