ابطال 123 پروانه كاربرد علامت استاندارد در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، علي سعادتي گفت: استاندارد پيشگام در حفظ حقوق همشهريان عزيز است و جان و مال هم استانيهاي عزيزمان را به خود وابسته ميدانيم و در جهت حفظ سلامت اين عزيزان با تمام قوا در تلاش هستيم .

وی ادادمه داد: با توليد كنندگاني كه كيفيت را سرلوحه كار خود نميدانند و استانداردها را رعايت نميكنند برخورد قانوني صورت مي پذيرد و پروانه هاي كاربرد علامت استاندارد اين واحدها ابطال خواهد شد.

سعادتي اظهار داشت: سامانه رسيدگي به شكايات تلفن 1517 در طول شبانه روز آماده دريافت شكايات هم استانيهاي عزيزمان مي باشد كه در صورت ارائه گزارش كارشناسان اين اداره كل در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

بیش از هزار بازديد از واحدهاي توليدي در البرز



مدير كل استاندارد البرز گفت: 1193 بازديد از واحدهاي توليدي استان از آغاز سال جاري تا كنون انجام شده است.

وي اظهار داشت :با عنايت به نام گزاري سال جاري توسط رهبر فرزانه انقلاب به عنوان سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني و لزوم تلاش همه جانبه در راه رسيدن به اين مهم با تمام قوا در اين راه در حال تلاش هستيم.

وي افزود: كارشناسان اين اداره كل در طول هفته با برنامه مشخص از واحدهاي توليدي استان بازديد به عمل مي آورند و در راه استاندارد سازي توليدات استان از با تمام قوا در حركت مي باشند.

سعادتی ادامه داد: با توجه به پتانسيل قوي استان سرافراز البرزتوليد كنندگان عزيز استان بايد استاندارد سازي را سرلوحه توليد خود قرار دهند كه با رعايت اين امر دستيابي به بازارهاي جهاني بسيار ساده و دست يافتني است



صدور 497 پروانه علامت اجباري استاندارد در استان البرز

وی اضافه کرد: 497 پروانه كاربرد علامت استاندارد ازاول سال تا كنون صادر شده است.

مدير كل استاندارد البرز گفت: استاندارد سازي در تمامي قسمتهاي زندگي نقش به سزايي دارد و ما با تمام توان با عنايت به فرمايشات رهبري در خصوص حمايت از توليد با كيفيت و با توجه به قانون ارتقا كيفيت توليدات داخلي در جهت استاندارد سازي در استان سرافراز البرز كه قطب اقتصادي ايران است .

وی افزود: از توليد كنندگان عزيز استان دعوت مي شود كه در راه استاندارد سازي با كارشناسان اين اداره كل هم قدم باشند كه باعث رشد و پويايي استان خواهد بود اين آمار در حالي است كه برنامه اين اداره كل در سال جاري 89 بوده است .