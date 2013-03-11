کم کاری برخی مسئولان در برخورد با جرایم محیط زیستی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسعودی فر ظهر دوشنبه در جلسه بررسی جرایم در حوزه محیط زیست اظهار داشت: در 10 ماهه سال 90 تعداد پرونده های تشکیل شده برای تخریب محیط زیست در حدود یک هزار و 525 فقره بوده است که این تعداد با افزایش 20 درصدی به یک هزار و 783 فقره در 10 ماهه 91 رسیده است.

وی افزود: تمام سازمان های مربوطه باید برای پیشگیری از این جرم اقدامات مناسبی انجام دهند زیرا حفظ و نگهداری صحیح از محیط زیست یکی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری است.

مسعودی فر ادامه داد: در این خصوص یگان های محافظتی در سراسر استان شکل گرفته تا مانع از قطع درختان، آتش سوزی در جنگل ها و سایر آسیب ها در حوزه های منابع طبیعی شوند.

وی با انتقاد از برخی بازرسان رسیدگی به شکایات تخریب محیط زیست گفت: متاسفانه در برخی شهرستان ها، به دلیل بومی بودن بازرسان ، در گزارش و برخورد با جرایم کم کاری های زیادی می شود که این امر سبب عدم طرح به موقع شکایت می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان افزود: باید برای رسیدگی به این جرایم کارگروه تخصصی بررسی علل و عوامل وقوع جرم های طبیعی تشکیل شده و مانع از تخریب محیط زیست شود.