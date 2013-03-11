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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۴

مسعودی ف اعلام کرد:

کم کاری برخی مسئولان در برخورد با جرایم محیط زیستی

کم کاری برخی مسئولان در برخورد با جرایم محیط زیستی

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان شرقی گفت: متاسفانه طی سال های اخیر جرایم مربوط به تخریب منابع طبیعی به شدت افزایش یافته که در این میان برخی افراد در برخورد با این جرایم کم کاری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مسعودی فر ظهر دوشنبه در جلسه بررسی جرایم در حوزه محیط زیست اظهار داشت: در 10 ماهه سال 90 تعداد پرونده های تشکیل شده برای تخریب محیط زیست در حدود یک هزار و 525 فقره بوده است که این تعداد با افزایش 20 درصدی به یک هزار و 783 فقره در 10 ماهه 91 رسیده است.

وی افزود: تمام سازمان های مربوطه باید برای پیشگیری از این جرم اقدامات مناسبی انجام دهند زیرا حفظ و نگهداری صحیح از محیط زیست یکی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری است.

مسعودی فر ادامه داد: در این خصوص یگان های محافظتی در سراسر استان شکل گرفته تا مانع از قطع درختان، آتش سوزی در جنگل ها و سایر آسیب ها در حوزه های منابع طبیعی شوند.

وی با انتقاد از برخی بازرسان رسیدگی به شکایات تخریب محیط زیست گفت: متاسفانه در برخی شهرستان ها، به دلیل بومی بودن بازرسان ، در گزارش و برخورد با جرایم کم کاری های زیادی می شود که این امر سبب عدم طرح به موقع شکایت می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان افزود: باید برای رسیدگی به این جرایم کارگروه تخصصی بررسی علل و عوامل وقوع جرم های طبیعی تشکیل شده و مانع از تخریب محیط زیست شود.

کد مطلب 2016372

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