ابراز شگفتی سفیر نروژ از 45 میلیارد دلار دارایی صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار محمدرضا فرزین رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با پیتر کمپرود سفیر نروژ در تهران بر گسترش مراودات با نهادها و مجامع تخصصی بین المللی، توسعه همکاری‌ها با صندوق‌های ثروت ملی نروژ و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید شد.

فرزین در این دیدار که امروز در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد، ضمن معرفی صندوق توسعه ملی و سیاست‌های سرمایه گذاری صندوق به دستاوردهای صندوق توسعه ملی طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: از 45 میلیارد دلار دارایی‌های کنونی صندوق حدود 32 میلیارد دلار قرارداد عاملیت با 16 بانک دولتی و خصوصی کشور منعقد شده و پروژه‌های متعددی در سراسر کشور و در بخش‌های اقتصادی مختلف از منابع صندوق بهره‌مند شده‌اند.

وی با اشاره به نگاه توسعه‌ای صندوق بر لزوم ایجاد برابری منطقه‌ای و ایفای نقش کلان صندوق و نحوه اعطای وام‌های مناسب به بخش خصوصی تاکید کرد.

فرزین به منابع بیش از 700 میلیارد دلاری صندوق نروژ اشاره کرد و رعایت اصول اخلاقی و نیز شفافیت بالای آن را از نقاط قوت آن دانست و ابراز امیدواری کرد در سال آینده مبالغ قابل توجهی توسط صندوق توسعه ملی کشورمان در بازارهای بین المللی سرمایه گذاری شود و کمک صندوق نروژ نیز می‌تواند مفید باشد.

پیتر کمپرود سفیر نروژ در تهران نیز ضمن ابراز شگفتی از آنکه در عین وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران توانسته است، چنین منبع عظیمی را در صندوق توسعه ملی ذخیره سازد و از آن برای شکوفایی اقتصاد استفاده کند، به اختصار صندوق جهانی بازنشستگی نروژ را معرفی کرد.

به گفته وی، کاربرد درست منابع صندوق نروژ باعث شده امید به زندگی در آن کشور از اواسط دهه 1980 حدود 29 سال افزایش یابد و به بیش از 80 سال برسد.

کمپرود گفت: صندوق نروژ در سرمایه گذاری‌های کم ریسک وارد شده و امریکا و اروپا از اولویت‌های سرمایه گذاری آن محسوب می‌شود اما اخیرا به بازارهای آسیا و افریقا هم روی آورده و حتی در بازار دارایی ها هم سرمایه گذاری داشته است.

سفیر نروژ در تهران به بحران اروپا اشاره کرد و لزوم اتخاذ تدابیر احتیاطی را بسیار مهم دانست.

سفیر نروژ در تهران به واردات محصولات نفتی توسط ایران در دهه گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران مقادیر فراوانی کالای پتروشیمی به سایر کشورها صادر می‌کند و این موضوع از موفقیت‌های چشمگیر ایران است.

وی گفت: نروژ سالها پیش دریافته است که منابع اصلی آن کشور نه نفت که مردم آن کشور هستند و لذا بر روی توسعه و نوآوری تمرکز بسیار داشته‌اند به نحوی که در حال حاضر علی‌رغم وجود منابع نفتی بسیار، بیش از 99درصد برق آن کشور از نیروگاه های برقابی تامین می‌شود و بخشی از آن هم صادر می‌شود.