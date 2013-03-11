به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام جلال حسيني ظهر دوشنبه اظهار كرد: این حلقه‌های معرفت براي عموم زائران بارگاه منور رضوی و با طرح موضوعات مختلفی در ارتباط با احکام، عقاید، تربیت دینی، جامعه دینی برگزار می‌شود.

معاون تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي مرکز پاسخگویی واقع در مدرسه پریزاد، رواق‌های امام خمینی(ره)، دارالاجابه و دارالحجه را مکان‌های برگزاری جلسات حلقه‌های "معارف رضوي" عنوان کرد.

حسيني بيان کرد: روزانه 13حلقه معرفت برای خواهران بعد از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء در رواق‌های دارالاجابه، دارالحكمه و دارالحجه پیش‌بینی شده است.

وي با بیان اینکه روزانه 23 حلقه "معارف رضوي" برای برادران در طول شبانه‌روز برگزار می‌شود، افزود: این حلقه‌ها همه روزه در ایام نوروز در مركز پاسخگويي به سؤالات ديني و رواق‌هاي دارالحجه، امام خميني(ره) و دارالاجابه تدارك ديده شده است.

معاون تبليغات و ارتباطات اسلامي آستان قدس رضوي افزود: حجت الاسلام علي محمدي خراساني، صادق گل‌زاده، محمدرسول آهنگران، مهدي حسيني مطلق، مجتبي سليماني و خانم‌ها فروغ نيلچي‌زاده و مريم رحمتي برخي از اساتيد حلقه‌هاي "معارف رضوي" هستند.

حسيني مهم‌ترین اهداف اداره پاسخ‌گویی به سؤالات ديني آستان قدس رضوی را ایجاد فضای مناسب برای پرسش و پاسخ ذکر کرد و گفت: پرسشگری یکی از شاخص‌‌های حیاتی در رشد و تعالی فکر و اندیشه است که با برگزاری این‌چنین جلسات پرسش و پاسخ در قالب حلقه‌های "معارف رضوي" این مهم صورت می‌گیرد.

وي در ارتباط با نحوه برگزاری جلسات حلقه "معارف رضوي" در حرم مطهر رضوی افزود: این حلقه‌ها در قالب نشست‌های صمیمی و پرباری است که در آن گفت‌وگوی چهره به چهره و پرسش و پاسخ آزاد دینی با حضور استادان مجرب حوزه و دانشگاه صورت می‌گیرد.