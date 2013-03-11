نصب نمادهای نوروزی در 25 نقطه شهر گرگان

به گزرش خبرنگار مهر، مختار زرگرانی ظهر دوشنبه در جمع مدیران واحدهای شهرداری افزود: منظور از محیط زیبا، با نشاط و هماهنگ مهیا کردن بستری برای آرامش بصری، روانی و روحی شهروندان است که با علم به این موضوع بررسی طرحهایی که بتواند این مهم را محقق بخشد از چندی قبل در دستور کار واحد زیباسازی این معاونت قرار گرفت.

زرگرانی ادامه داد: نهایتا با بررسی طرحهای ارسالی شهروندان 25 طرح برگزیده شد که همشهریان گرگانی و مسافرین عزیز نوروزی در بهار امسال شاهد چهره زیباتری از گرگان خواهند بود.

معاون خدمات شهری و فضای سبز شهرداری گرگان گفت: نورپردازی و چراغانی میادین و معابر، زیباسازی پل های هوایی، طرح های نمادین هفت سین، شادمانه های نوروزی و نقاشی های دیواری از جمله اقداماتی است که علاوه بر رنگ آمیزی جداول، بلوارها و میادین سطح شهر در استقبال از بهار انجام می شود.

زرگرانی اظهار امیدواری کرد: اجرای این طرح ها و برنامه های زیباسازی بتواند در آرامش جان و روح شهروندان که از مهم ترین ساز و کارهای برنامه های زیباسازی است، تاثیر گذار باشد.

برون سپاری خدمات شهرداری

شهردار این شهر گفت: شهرداری در راستای برنامه 1404 این شهر وبرون سپاری خدمات شهرداری بزودی بخش اعظمی از خدمات شهرسازی به دفاتر خدمات الکترونیکی واگذار می شود.

ابراهیم کریمی ادامه داد: ارائه خدماتی همچون هرگونه مجوز ساخت و ساز از جمله پروانه ساخت،پایان کار،عدم خلاف ونقل و انتقال از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر امکان پذیر خواهد شد.

وی افزایش سرعت و تضمین کیفیت کار و تسهیل دسترسی شهروندان را از مزایای راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک عنوان کرد و افزود: این اقدام يك راهبرد مهم براي كم‌كردن هزينه‌ها و كوتاه‌تر‌شدن مسيرهاي اداري و نهايتا بهبود سامانه‌هاي پاسخگويي به شهروندان است.

شهردار گرگان اذعان داشت شهرداری برای راه اندازی این سیستم حدود 10 میلیارد ریال هزینه در نظر گرفته است.

به گفته وی این نکته نیز حائز اهمیت است که با راه اندازی این سیستم شهروندان از طریق پیامک نیز از مراحل کاری خود در شهرداری مطلع می شوند.

کریمی ادامه داد: در ضمن بزودی امکان ارسال مجوزهای صادره شهروندان به درب منازلشان از طریق پست با قرارداد فی مابین شهرداری واداره کل پست میسر می شود.

وی در ادامه از سیستمی شدن فرمولهای محاسبات درآمدی شهرداری خبر داد و افزود: با مطالعات انجام شده واحدهای شهرسازی و درآمد بر روی لوایح درآمدی چندین شهر کشور ،شهرداری گرگان اقدام به اصلاح و تغییر برخی از فرمولهای محاسباتی عوارض و جرایم ماده صد نمود که پیرو آن شهروندان می توانند برگه محاسباتی سیستمی شده آن را گرفته و بر اساس آن اقدام به پرداخت کنند.

به گفته وی با این کار امکان خطا یا اشتباه از بین رفته و شهروندان با اطلاع و اطمینان کامل در جریان عوارض محاسبه شده قرار می گیرند.