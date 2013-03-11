به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حمید شیخ محمدی مدیر رادیو ایران به مناسبت ویژه برنامه‌های نوروزی این شبکه رادیویی پیش از ظهر امروز دوشنبه 21 اسفند ماه در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

"ایران" پرشنونده‌ترین شبکه رادیویی است

شیخ محمدی با بیان اینکه رادیو ایران پرشنونده‌ترین شبکه رادیویی در سطح کشور است، سخنان خود را آغاز کرد و ادامه داد: در این شبکه هر سال دو بار تلاش کرده‌ایم در کارهایمان تجدید نظر و اصلاح داشته باشیم. برای سال نو و ایام تعطیلات نوروز نیز تدارک ویژه‌ای برای مردم دیده‌ایم.

وی افزود: برنامه‌های استقبال از نوروز 26 اسفند آغاز می‌شود و در این روزها طنز "دلخنده"، "کوی نشاط" و "گلبانگ" با پخش ترانه‌های درخواستی مردم روی آنتن می‌رود. همچنین برنامه‌های مذهبی برای فاطمیه اول تدارک دیده‌ایم و آثار فرهنگی و سیاسی ویژه 12 فروردین و برنامه‌هایی برای روز طبیعت و خردسالان نیز در دستور کارمان است.

مدیر رادیو ایران عنوان برنامه ویژه سال تحویل را "روز نو نوروز نو" معرفی کرد و در این باره توضیح داد: پنج ساعت جنگ شاد از ساعت 11 در شبکه خواهیم داشت که با رویکرد تفریحی در قالب 33 آیتم متنوع روی آنتن می‌رود. اول تا 16 فرودین نیز هشت برنامه زنده داریم.

وضعیت جاده‌ها در "قاصد بهاری" رادیو ایران

شیخ محمدی یادآور شد: برنامه زنده صبحگاهی "ایران ما" با تلاش برای ایجاد فضای شاد و مفرح، "قاصد بهاری" برای اطلاع رسانی درباره وضعیت جاده‌ها و "عصر بهاری" به عنوان جنگی تفریحی و شاد با هدف انعکاس حال و هوای نوروز در مناطق مختلف کشور پخش می‌شود.

این مدیر رادیویی به یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های رادیو ایران یعنی "جمعه ایرانی" اشاره کرد که در تمام روزهای تعطیل رسمی نوروز و جمعه‌ها با نام "بهار ایرانی" روی آنتن می‌رود.

وی ادامه داد: همچنین برنامه‌های دیگری چون "کوی نشاط"، مسابقه "1 و 2 و 3 بهار"، برنامه خانوادگی "دوراهی" و برنامه مشاعره "شاعرانه بهار" روی آنتن می‌رود که مشاعره با اجرای استاد امیر نوری همراه است و هر شب ساعت 23:05 پخش می‌شود.

شیخ محمدی همچنین از "شب بخیر کوچولو" نام برد که در نوروز به آموزش مهارت‌های اجتماعی در دید و بازدید نوروزی در قالب قصه‌ها می‌پردازد و به یک برنامه سیاسی با عنوان "جهان در سالی که گذشت" اشاره کرد که اتفاقات این حوزه در سال 91 را بررسی می‌کند.

برنامه‌ای ویژه ملی شدن صنعت نفت

"داستان نفت" برنامه‌ای است که به گفته مدیر رادیو ایران ملی شدن صنعت نفت را مورد توجه قرار می‌دهد و این شبکه در ایام فاطمیه نیز "ریحانه رسول"، "مرثیه بی نهایت" و "همسان یاس" را برای پخش در نظر گرفته است.

وی از تفسیر آیه‌های قرآن در "آیه‌های بهاری" خبر داد و با اشاره به برنامه اذانگاهی "افق آفتاب" اعلام کرد برنامه "نفس صبح" هر روز صبح ساعت 6 به ترجمه آیات قرآن می‌پردازد.

شیخ محمدی خاطرنشان کرد: در 12 فروردین "طلوع آفتاب" را برای پخش در نظر گرفته‌ایم و "جشن طبیعت" نیز 13 فروردین در جدول پخش قرار می‌گیرد. همچنین "راه شب" در ایام نوروز به تبیین زمینه‌ها و عوامل همبستگی فرهنگی در جامعه و معرفی و ترویج آداب و سنن ایرانی می‌پردازد.

"برخاست بوی گل" برنامه‌ای است که شیخ محمدی اعلام کرد با صدای استاد امیر نوری شامل قرائت اشعار کهن درباره نوروز است.

او ادامه داد: در رادیو ایران همچنین به کاروان‌های راهیان نور می‌پردازیم و مروری بر دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در برنامه تحت عنوان "سوال" خواهیم داشت.

آغاز فعالیت رادیو ایران به محض اعلام شعار سال

مدیر رادیو ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر رویکرد این شبکه در خصوص شعار سال 92، اذعان کرد: رادیو ایران این آمادگی را دارد که به محض اعلام شعار سال گروه عصرگاهی خود را به کار بگیرد. ما به سرعت با وزرای حوزه مربوطه، معاونان و نمایندگان مجلس گفتگو خواهیم کرد و بلافاصله پس از اعلام شعار سال در همان تعطیلات نوروز جلسه‌ای را برای مشخص کردن تکلیف در این زمینه برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: رادیو ایران همواره در طول سال به موضوع شعار سال پرداخته و برای آن برنامه داشته است. همچنین در این زمینه از نظر کارشناسان و اساتید دانشگاه و مجلس و دولت بهره برده است.

پخش زنده سخنان رهبری از مشهد

شیخ محمدی تصریح کرد: همچنین ما همچون سال گذشته سخنان مقام معظم رهبری را در ایام نوروز از مشهد مقدس به صورت زنده پخش می‌کنیم.

مدیر رادیو ایران با اشاره به 15 هزار دقیقه برنامه که برای عید تدارک دیده شده است، برنامه‌های زنده این شبکه را 40 درصد و برنامه‌های تولیدی را 60 درصد خواند.

حاشیه‌ها:

*شیخ محمدی در ابتدای نشست با بیان اینکه اکثرا خبرنگارها از مصاحبه‌شونده‌ها گلایه می‌کنند، گفت: اما امروز برعکس است. ما از ساعت 10 منتظر خبرنگاران هستیم. اما تا این ساعت (10:35) تنها این تعداد حاضر شده‌اند که نیمی از فهرست خبرنگاران مدعو هستند. گرچه من از دوستان خواستم جلسه رأس ساعت برگزار شود حتی اگر یک نفر حاضر باشد.

او در ادامه گلایه‌هایش اظهار کرد: بهتر است دیگر دوستان داخل سالن نیایند. ما که سالی 2، 3 بار بیشتر مزاحم شما نمی‌شویم.

*در این نشست همچنین به صورت تلویحی از جابجایی در تاریخ برگزاری نشست ابراز نارضایتی به عمل آمد و البته اعلام شد برای همکاری با جشن رویش این جابجایی صورت گرفته است.

*زمانی که خبرنگاران از شیخ محمدی خواستند اسامی گویندگانی مطرحی که در نوروز برنامه اجرا می‌کنند را نام ببرد، وی از این کار اجتناب کرد و گفت کسی را به کس دیگر ترجیح نمی‌دهد.

وی همچنین از توضیح جزئیات برنامه سال تحویل نیز پرهیز کرد و با کمک خبرنگاران برای پیدا کردن واژه معادل مناسب به جای سوپرایز، اعلام کرد می‌خواهد مخاطبان رادیو ایران را زمان سال تحویل شگفت زده کند.