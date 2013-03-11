کرسی آزاداندیشی برای طلاب همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی حوزه علمیه آخوند از برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوع امامت برای طلاب همدان خبر داد.

حجت‌الاسلام سعید شیری گفت: این برنامه در راستای ارتقای بینش و بصیرت طلاب نسبت به موضوعات روز است.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری مستمر کرسی‌های آزاداندیشی با موضوعات روز، ابراز داشت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری در زمینه لزوم برگزاری کرسی آزاداندیشی با موضوعات مختلف، حوزه علمیه همدان این مهم را مورد توجه قرار داده است.

معاون پژوهشی حوزه علمیه آخوند همدان برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی را نیاز علمی کشور دانست و گفت: این برنامه در سالن اجتماعات حوزه علمیه همدان برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: مسئله امامت ازمسائل مهم واصولی شرع مقدس وعلی الخصوص تشیع است وآگاهی نسبت به مسائل و شبهات پیرامون موضوع امامت امری لازم و ضروری است.

نشست معاونين تهذيب مدارس علميه استان همدان برگزار شد

معاون تهذيب مركز مديريت حوزه علميه استان همدان از برگزاری جلسه معاونين تهذيب مدارس علميه استان همدان خبر داد.

حجت الاسلام علی اصغرگرجی افزود: در این جلسه با ارائه وبررسی نظرات وپیشنهادات هریک از معاونین به مسائل زیرمجموعه پرداخته شد.

وی ازهمکاری حوزه علمیه با آموزش وپرورش خبرداد و گفت: همکاری این معاونت با معاونت نهضت سوادآموزی آموزش وپرورش استان همدان با توجه به حضور روحانیون طرح هجرت در روستاها، امری مفید است.

وی گفت: این طرح برای بیسوادان 10 تا 49سال است که ازفروردین ماه 1392قابل اجراست.