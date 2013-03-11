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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

نوراللهی خبر داد:

اجرای برنامه صبح بخیر ایران در کنار برج قابوس

اجرای برنامه صبح بخیر ایران در کنار برج قابوس

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبدکاووس از اجراي برنامه صبح بخير ايران بصورت زنده از ‏کنار بلندترين برج آجري جهان در شهرستان گنبد کاووس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: در اين برنامه که با حضور هنرمندان مطرح کشور روز سه شنبه در برج ‏قابوس برگزار خواهد شد قابليت ها و ظرفيتهاي فرهنگي ،تاريخي و ‏گردشگري شهرستان به نمايش گذاشته خواهد شد.‏

وي با اشاره به اينکه برج قابوس بايد هدف گردشگري مسافران نوروزي ‏باشد يادآور شد : در زمينه جذب مسافران نوروزي ستاد اسکان نقش ‏موثري دارد و بايد خاطره خوشي در اذهان گردشگران نوروزي باقي بماند.‏
 
وي در خصوص اجراي نظام 3333 و نياز اين طرح به فضاي آموزشي در ‏شهرستان گنبد کاووس اظهار داشت: تقويت خيرين مدرسه ساز مي تواند ‏کمبود فضاي آموزشي را جبران و به جذب اعتبارات کمک کند.‏
 
وي تصريح کرد: ساخت 4 مدرسه در ورزقان چهره خوبي از شهرستان ‏گنبد کاووس ترسيم خواهد کرد.
 
فرماندار شهرستان گنبد کاووس با اشاره به چهارشنبه آخر سال  اظهار داشت: براي مديريت وقايع چهار شنبه آخر سال تمهيدات ‏لازم انديشيده شده است.‏
کد مطلب 2016383

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