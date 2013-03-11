اجرای برنامه صبح بخیر ایران در کنار برج قابوس

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی ظهر دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اظهار داشت: در اين برنامه که با حضور هنرمندان مطرح کشور روز سه شنبه در برج قابوس برگزار خواهد شد قابليت ها و ظرفيتهاي فرهنگي ،تاريخي و گردشگري شهرستان به نمايش گذاشته خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه برج قابوس بايد هدف گردشگري مسافران نوروزي باشد يادآور شد : در زمينه جذب مسافران نوروزي ستاد اسکان نقش موثري دارد و بايد خاطره خوشي در اذهان گردشگران نوروزي باقي بماند.
وي در خصوص اجراي نظام 3333 و نياز اين طرح به فضاي آموزشي در شهرستان گنبد کاووس اظهار داشت: تقويت خيرين مدرسه ساز مي تواند کمبود فضاي آموزشي را جبران و به جذب اعتبارات کمک کند.
وي تصريح کرد: ساخت 4 مدرسه در ورزقان چهره خوبي از شهرستان گنبد کاووس ترسيم خواهد کرد.
فرماندار شهرستان گنبد کاووس با اشاره به چهارشنبه آخر سال اظهار داشت: براي مديريت وقايع چهار شنبه آخر سال تمهيدات لازم انديشيده شده است.
نظر شما