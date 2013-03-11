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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۸

داوودی خبر داد:

ایجاد کمربند حفاظتی برای اراضی ملی در آذربایجان شرقی

ایجاد کمربند حفاظتی برای اراضی ملی در آذربایجان شرقی

تبریز- خبرگزاری مهر: سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری آذربايجان شرقي از ایجاد 120 کیلومتر کمربند حفاظتی در اراضی ملی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس داوودی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی جرایم در حوزه محیط زیست اظهار داشت: در سال گذشته در استان یک هزار و 525 فقره شکایت بر سر مالکیت زمین های کشاورزی و در دست نبودن سند این املاک انجام شده است که این تعداد شکایت مربوط به زمین هایی به مساحت چهار هکتار بوده است.

وی افزود: در سال 91 با وجود اینکه این تعداد شکایت به 917 مورد کاهش یافته اما میزان مساحت زمین های اختلافی به 9 هزار و 651 هکتار رسیده است.

داوودی با اشاره به ایجاد کمربندهای حفاظتی برای اراضی ملی گفت: برای پیشگیری از مشکلات تصاحب زمین در استان، 120 کیلومتر کمربند حفاظتی برای جداسازی اراضی ملی صورت گرفته است همچنین هم اکنون در تمامی شهرستان ها نیز کارشناسی حقوقی برای رسیدگی به شکایات مردمی وجود دارد.

وی افزود: همچنین یگان ویژه هایی برای محافظت از این منابع طبیعی در کلیه شهرستان ها مستقر شده اند که شامل بهترین خودروهای گشت و زبده ترین نیروها هستند تا به بهترین نحو مانع از تخریب منابع طبیعی شوند.

سرپرست منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین از ایجاد ایستگاه های سه منظوره در کنار فضاهای سبز استان خبر داد و گفت: هم اکنون در قسمت هایی از استان ایستگاه هایی برای جلوگیری از آتش سوزی ، قطع درختان و دیگر جرایم محیط زیستی ایجاد شده است.

کد مطلب 2016384

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