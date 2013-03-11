جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر مازندران تجلیل می شود

علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اين جشنواره در دو مرحله استانی و ملی برگزار و کارآفرینانی که مدت زمان راه اندازی کسب و کار آنها زیر هفت سال بوده و کارآفرینانی که در سال گذشته طرح های ابتکاری، نوآورانه و جدید ارائه و از اجرای طرح نوآورانه آنان بیش از یک سال نگذشته باشد، می توانند در این جشنواره ثبت نام کنند.

وی با اشاره به اينترنتي بودن تمامي مراحل ثبت نام و داوري افزود: كارآفرينان مي توانند تا 14 فروردین 92 با مراجعه به سايت جشنواره www.karafarinanebartar.ir پس از مطالعه فايل راهنما وارد مرحله ثبت نام شوند.

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مازندران ابراز اميدواري كرد: اين جشنواره همچون سنوات گذشته، ضمن معرفي و ارج نهادن به انديشه ها و تلاشهاي ارزشمند كارآفرينان، در راستاي توسعه كارآفريني، نوآوري و اشتغال پايدار و تحقق چشم انداز نظام مقدس جمهوري اسلامي گامهاي مؤثرتري را بردارد.

بابايي كارنامي افزود: ترویج خلاقیت، نوآوری، توسعه فرهنگ کارآفرینی و ایجاد فضای تعامل و همکاری بین فعالان عرصه های مختلف اقتصادی در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات از اهداف شاخص اين جشنواره است.



