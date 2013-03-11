به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال الدین حسینی در خصوص خرید و فروش زمین‌های اطراف مسجد مقدس جمکران اعلام داشت: متاسفانه مدتی است که اشخاصی در این محدوده اقدام به تفکیک غیر قانونی زمین‌ها و اراضی کشاورزی نموده‌اند که طبق ماده یک، سه و 12 حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده خدماتی شهری ممنوع است.

وی با اشاره به این که تفکیک این زمینها برای ساخت مسکن ممکن نیست، افزود: زمین‌های کشاورزی اطراف مسجد جمکران که در طرح تفضیلی خارج از محدوده خدماتی هستند و فاقد کاربری مسکونی نیز می‌باشند ممنوع و غیر قانونی است.

شهردار منطقه پنج قم با ابراز تأسف از اقدام برخی افراد سودجو و فرصت طلب با انگیزه دلالی در خصوص تفکیک غیرقانونی این اراضی زراعی گفت: تقسیم زمین‌های کشاورزی و زراعی به زمین‌های 150 یا 200 متری حتی اگر دارای سند قطعی مشاعی نیز باشند غیر قانونی است و مشکلاتی را برای مردم بوجود خواهد آورد.

حسینی در خصوص ارزش افزوده این زمین‌ها گفت: این زمین‌ها فقط قابلیت زراعی دارند و پس از گذشت زمان هیچگونه ارزش افزوده‌ای نخواهند داشت، لذا برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلند مدت نیز مناسب نمی‌باشد.

وی از مردم خواست قبل از خرید زمین با مراجعه به شهرداری و استعلام نسبت به وضعیت داخل محدوده بودن، وضعیت توافقات و همچنین شبکه معابر مطلع شوند و با اطلاع به نزدیکان و خانواده خود جلوی سوءاستفاده احتمالی افراد سودجو را بگیرند.

