به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر در دیدار با جامعه اسلامی فرهنگیان و جمعی از نمایندگان مجلس نهم دیداری انتخاباتی داشت.

در این دیدار محمدرضا باهنر با اشاره به فعالیت انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: بحث حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری در میان اصلاح طلبان جدی شده و تعدادی زیادی از گروههای و اشخاص تاثیرگذار در این جریان بر کاندیداتوری وی اصرار دارند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، ادامه داد: با توجه به اینکه خیلی از نزدیکان وی اعتقاد دارند که وی از فیلتر شورای نگهبان عبور نمی کند؛ لذا باید منتظر فتنه گری جدیدی باشیم.

باهنر در بخشی از صحبت های خود با تاکید بر اینکه من تشنه قدرت نیستم، گفت: در مجلس هفتم برای ریاست مجلس یک رقابتی میان من، آقای توکلی و آقای حداد به وجود آمده بود، اما زمانیکه احساس کردم رهبر انقلاب از رقابت ایجاد شده در درون جریان اصولگرایی ناراحت هستند با وجود آنکه می دانستم 170 رای دارم کنار کشیدم ؛ بنابراین حفظ وحدت در جریان اصولگرایی برای من از رسیدن به قدرت با اهمیت تر است.

وی افزود: همچنین در مجلس هشتم نیز زمانیکه در داخل فراکسیون اصولگرایان آقایان ابوترابی و صدر به عنوان نایب رئیسی مجلس انتخاب شدند با وجود اینکه می دانستم در صحن رای دارم؛ اما به کار تشکیلاتی مقید ماندم و کاندیدا نشدم.

این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، خود را از کاندیداهای مطرح شده کارامدتر دانست و گفت: با هفت دوره حضور در مجلس شورای اسلامی، به عنوان رئیس کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون تلفیق و کمیسیوت های تدوین برنامه اثبات کردم که یک نیروی موثر و تاثیر گذار هستم؛ لذا کارآمد تر از بسیاری از کاندیداهای مطرح شده هستم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، همچنین در پاسخ به سوال یکی از اعضای جامعه اسلامی فرهنگیان مبنی براینکه برنامه شما برای آموزش و پرورش چیست؟ تصریح کرد: شهید باهنر عملکرد خوبی در وزارت آموزش و پرورش داشتند لذا توقعات در این زمینه بالا رفته و کسانیکه بعد از ایشان در این عرصه خدمت کردند نتواسنتند انتظارات قشر فرهنگیان را برآورده سازند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش یک سرمایه عظیمی است که نسبت به آن بی توجهی شده، با اشاره به خاطره ای از دیدارش با هاشمی رفسنجانی در دولت سازندگی گفت: در دوران دفاع مقدس به فرموده امام(ره) جنگ در راس امور بود . بعد از جنگ هاشمی در دیداری از من پرسید به نظر شما امروز باید چه موضوعی اولویت کشور باشد و من در جواب پاسخ دادم آموزش و پرورش؛ اما این موضوع در دولت سازندگی مورد توجه قرار نگرفت.

باهنر همچنین با بیان اینکه مقلد سیاسی مقام معظم رهبری هستم، در این باره توضیح داد: بعد از شهادت دکتر باهنر ، آقا از من خواستند که برای انتخابات اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری کاندیدا شوم، اما من بدلیل اینکه سنم کم بود امتناع می کردم، اما در نهایت به توصیه ایشان گوش دادم و بعد از اینکه با رای بالایی انتخاب شدم متوجه شدم که این اصرار آقا برای زنده نگه داشتن نام شهد باهنر در حزب جمهوری بود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، تصریح کرد: من در آن زمان سن کمی داشتم و تسلط کافی بر امور نداشتم، لذا از میان افرادی که عضو حزب جمهوری بودند حضرت آقا را انتخاب کردم و از ایشان خواستم که من را راهنمایی کنند؛ بنابراین از همان زمان تاکنون مقلد سیاسی مقام معظم رهبری هستم.