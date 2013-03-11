به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی خدایگانی با تاکید بر اینکه این جشنواره باید به قدرت و قوت هرچه تمامتر برگزار شود، افزود: کمیته داوران این جشنواره متشکل از برجسته ترین استادان علوم مدیریت بحران، مدیریت شهر الکترونیک و مدیریت شهری است.

وی اظهارداشت: برگزاری چنین جشنواره ای به دلیل وثوق شیوه ارزیابی عملکرد ها باعث افزایش تجربیات اعضای شوراها می شود و بر کیفیت تصمیمات و عمل آنها می افزاید تا در آینده مدیریت شهری اثری شگرف داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی استان گیلان گفت: حضور استادان برجسته و ارائه تجربیات و علوم به روز دنیا در این سه محور که به یقین اهم برنامه های این جشنواره است بار آموزشی و تخصصی شوراها را بسیار بالا خواهد برد.

وی همچنین از برگزاری کارگاه های آموزشی و نخستین سمینار تخصصی توسعه ایران در بزرگترین جشنواره شوراها و شهرداری های کشور که اردیبهشت ماه سال 92 در تهران برگزار می شود، خبر داد و افزود: طرح مبحث مدیریت بحران در این آموزش ها بسیار عالی است چرا که اعضای شوراها و مدیران شهری باید اطلاعات کافی از این مقوله داشته باشند.

خدایگانی با بیان هدف دیگر جشنواره که معرفی و برگزیدن برترین های شوراها، شهرداران و معاونان شهرداران در هر استان و همینطور هفت برگزیده در سه بخش مزبور در سطح ملی اعلام کرد: به برگزیدگان استانی الواح بلورین و به 21 برگزیده کشوری الواح زرین جشنواره اعطا می شود.

وی با اشاره به اینکه با برگزاری این جشنواره بهترین فرصت برای شوراها و شهرداری ها پدید آمده تا با هم اندیشی موثر خود کمیت، کیفیت و سرعت خدمات را به مردم ارتقا بخشند، به مزایای متعدد برگزاری این جشنواره نیز اشاره کرد.

رئیس شوراهای اسلامی استان گیلان در ادامه با دعوت از همه شوراها، شهرداران و معاونان شهرداران کشور برای حضور موثر و قدرتمندانه خود در جشنواره ی ملی شوراها و شهرداری های سراسر کشور تصریح کرد: همه باید با حضور در این جشنواره ساز و کار اجرایی کشور را ملزم به یکپارچه سازی مدیریت شهری تا مردم خدمات مطلوب تری را از سوی خادمان خود شاهد باشند.

وی یادآورشد: علاقمندان براي کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.TSDi.ir مراجعه کرده و از طریق پست الکترونیک به نشانی info@tsdi.ir یا با شماره 02133699093 و دورنگار 02183835310 با دبیرخانه این جشنواره ارتباط برقرار كنند.