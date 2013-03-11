رسانه جزء ماهيت ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر هاشمي جواهري ظهر دوشنبه در جلسه پايان سال كارگروه خبرنگاران ورزشي استان كه در محل اداره كل ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار كرد: تلاش همه فعالان ورزشی استان در سال جاری باعث شده که غبار و اختلافی که بر اثر اختلاف سلیقه ها در ورزش استان بوجود آمده بود از بین برود و فضای دوستانه تری نسبت به گذشته بوجود بیاید.

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي افزود: به رغم همه سختی ها و کمبودهایي که از نظر اعتبارات ورزش استان را در مضیقه قرار داده بود اما ورزش خراسان رضوی سالی پر از موفقیت را پشت سر گذاشت.

هاشمي جواهري گفت: در سایه فضای دوستانه ای که بوجود آمده و با تلاش همه فعالان ورزشی استان در سال جاری باعث شده غبار و اختلافی که بر اثر اختلاف سلیقه ها در ورزش استان بوجود آمده بود از بین برود و فضای دوستانه تری نسبت به گذشته بوجود بیاید.

وي با اشاره بر لزوم گسترش علمی و تخصصی ورزش در کشور و استان اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به عنوان اولین اداره کل در کشور موفق به راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی با رشته های تخصصی ورزشی شده است.

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي افزود: در این دانشگاه حدود 150 دانشجو در پنج گرایش ورزشی و تخصصی در حال تحصیل هستند که با ورود این افراد به ورزش استان شاهد تحول خوبی در برنامه های آموزشی و گسترس ورزش خواهیم بود.

هاشمی جواهری بیان کرد: از ابتدای مهر ماه سال آینده تعداد بیشتری از علاقه مندان به ورزش و تحصیلات ورزشی جذب این دانشگاه خواهند شد.

وی با اشاره به موفقیت های ورزشی خراسان رضوی در سال جاری اظهار کرد: این موفقیت ها باید عمیق تر از چیزی که هست، باشد.

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي افزود: موفقیت های ورزش استان زمانی عمیق تر خواهد شد که تمامی دست اندرکاران تیم های پیروز از افراد خود مشهد و استان باشند.