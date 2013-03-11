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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

هاشمي جواهري:

رسانه جزء ماهيت ورزش است

رسانه جزء ماهيت ورزش است

مشهد - خبرگزاري مهر: مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي گفت: رسانه ها جزء جدا نشدنی ورزش محسوب می شوند و اصحاب رسانه با نقد منصفانه به رشد ورزش كمك مي كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر هاشمي جواهري ظهر دوشنبه در جلسه پايان سال كارگروه خبرنگاران ورزشي استان كه در محل اداره كل ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار كرد: تلاش همه فعالان ورزشی استان در سال جاری باعث شده که غبار و اختلافی که بر اثر اختلاف سلیقه ها در ورزش استان بوجود آمده بود از بین برود و فضای دوستانه تری نسبت به گذشته بوجود بیاید.                   

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي افزود: به رغم همه سختی ها و کمبودهایي که از نظر اعتبارات ورزش استان را در مضیقه قرار داده بود اما ورزش خراسان رضوی سالی پر از موفقیت را پشت سر گذاشت.

هاشمي جواهري گفت: در سایه فضای دوستانه ای که بوجود آمده و با تلاش همه فعالان ورزشی استان در سال جاری باعث شده غبار و اختلافی که بر اثر اختلاف سلیقه ها در ورزش استان بوجود آمده بود از بین برود و فضای دوستانه تری نسبت به گذشته بوجود بیاید.

وي با اشاره بر لزوم گسترش علمی و تخصصی ورزش در کشور و استان اظهار کرد: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به عنوان اولین اداره کل در کشور موفق به راه اندازی دانشگاه علمی کاربردی با رشته های تخصصی ورزشی شده است.

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي افزود: در این دانشگاه حدود 150 دانشجو در پنج گرایش ورزشی و تخصصی در حال تحصیل هستند که با ورود این افراد به ورزش استان شاهد تحول خوبی در برنامه های آموزشی و گسترس ورزش خواهیم بود.

هاشمی جواهری بیان کرد: از ابتدای مهر ماه سال آینده تعداد بیشتری از علاقه مندان به ورزش و تحصیلات ورزشی جذب این دانشگاه خواهند شد.

وی با اشاره به موفقیت های ورزشی خراسان رضوی در سال جاری اظهار کرد: این موفقیت ها باید عمیق تر از چیزی که هست، باشد.

مدير كل ورزش و جوانان خراسان رضوي افزود: موفقیت های ورزش استان زمانی عمیق تر خواهد شد که تمامی دست اندرکاران تیم های پیروز از افراد خود مشهد و استان باشند.

 

کد مطلب 2016393

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