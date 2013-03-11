جزئیات برگزاری جشنواره قرآنی دانشجویان و اساتید علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین همتی با بیان اینکه استادان و دانشجویان پزشکی و همچنین کارمندان وزارت بهداشت تا یک ماه دیگر زمان خواهند داشت تا با مراجعه به سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت برای شرکت در هجدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان و هفدهمین جشنواره قرآنی استادان و کارمندان نظام سلامت شرکت کنند، گفت: با وجودی که امسال ثبت نام با یکماه و نیم تاخیر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته آغاز شد تاکنون 6500 نفر برای شرکت در این جشنواره ها ثبت نام کرده اند.

وی با اعلام اینکه سال گذشته در جشنواره دانشجویان 6 هزار نفر و در جشنواره استادان و کارکنان 7 هزار نفر شرکت کردند، اظهار داشت: این جشنواره های قرآنی در بخش های شفاهی، کتبی، پژوهشی، هنری و نشریات قرآنی برگزار شده و شامل رشته های تفسیر و درک مفاهیم، روخوانی به شکل تحقیق و ترتیل حفظ 20، 10، 5 و یک جزء خواهد بود.

وی ادامه داد: امسال به دلیل ضیق منابع مالی مرحله نهایی دو جشنواره با هم تلفیق شده و در یک دانشگاه علوم پزشکی از بین 6 دانشگاهی که اعلام آمادگی کردند برگزار خواهد شد.

همتی بیان داشت: سال قبل مرحله نهایی جشنواره ها با حضور 450 استاد و کارمند و 400 دانشجو برگزار شد و امسال پیش بینی می کنیم این مرحله با حضور 600 شرکت کننده از هر دو بخش برگزار شود.

وی بخش های مختلف این جشنواره ها را در قسمت پژوهشی شامل ترجمه، تالیف، طرح تحقیقاتی در موضوعات سبک زندگی سالم، قرآن و سلامت روان و قرآن به شکل های تالیف کتاب، ترجمه، پایان نامه و مقاله پژوهشی و در بخش هنری شامل خوشنویسی، نقاشی، تذهیب، عکس و نماهنگ اعلام کرد.

سرپرست اداره قرآن و عترت با اعلام اینکه فایل های Pdf بخش کتبی این جشنواره ها روی سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی قرار داده شده است، گفت: هرساله کتاب های بخش کتبی جشنواره ها از طرف ستاد به دانشگاه ها ارسال می شد که امسال به دلیل منابع مالی محدود این اقدام صورت گرفته است.

به گفته وی مرحله نهایی بخش کتبی این دو جشنواره برای هر سه گروه دانشجویان، کارمندان و استادان علوم پزشکی 4 اردیبهشت ماه 92 در دانشگاهی که متعاقبا اعلام می شود برگزار خواهد شد.