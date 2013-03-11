ویژه برنامه های نوروزی صدا و سیمای مازندران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمای مازندران در ایام نوروز سعی دارد تا با برنامه های جذاب و متنوع، اوقات خوش و مفرحی را برای بینندگان خود فراهم سازد.

روجا برنامه ای است به تهیه کنندگی مهدی وحیدی که با آیتم های متنوع و شاد از جمله دعوت از میهمانان، پخش سرودهای محلی، نمایش طنز هر شب از ساعت 21:30 به مدت 70 دقیقه و به صورت زنده از سیمای تبرستان پخش می شود. ونوش برنامه زنده صبحگاهی سیمای تبرستان است به تهیه کنندگی عذرا کردان با رویکرد اطلاع رسانی و معرفی اماکن دیدنی استان و همچنین دعوت از مهمانان سرشناس و پخش سرودهای محلی که در ایام نوروز از ساعت 9 به مدت 70 دقیقه پخش خواهد شد.

دیگر برنامه نوروزی که از سیمای تبرستان پخش خواهد شد، جنگ گلدونه است به تهیه کنندگی و کارگردانی قاسم خدامی که روز های فرد ساعت 18:30 با پخش نمایشهای شاد و جذاب و همچنین دوبله محلی طنز، خنده را بر لبان بینندگان خواهد نشاند.

سریال عروسکی تازه واردها یا سوتی پوت از تولیدات مرکز مازندران، به تهیه کنندگی امید نجیب زاده و کارگردانی مسعود رشیدی در ایام عید، روزهای فرد از ساعت 16 و برنامه کودک اتل متل با دعوت از کودکان و با اجرای گروههای نمایش و پخش در روزهای زوج از ساعت 16 امیدوار است تا بتواند نظر کودکان را به خود جلب کند. رادیو تبرستان نیز همچون سالهای گذشته با دست پر به خانه های شنوندگان خود آمده است.

صدای بهار برنامه ای است که صحبهای عید از ساعت 9 تا 12 به صورت زنده و با رویکرد اطلاع رسانی، معرفی اماکن دیدنی، گزارش هواشناسی، برقراری ارتباط با پلیس راه استان، ستاد تسهیلات سفر و ... از رادیو مازندران پخش می شود.

ویژه برنامه عصرگاهی با نام عصر بهاری به صورت زنده از ساعت 17 تا 19 و با موضوعات شاد و مفرح به تهیه کنندگی فرهاد قلی نژاد تقدیم شنوندگان خواهد شد. برنامه زنده شباهنگام» هر شب از ساعت 22 تا 23:30 با موضوع صله رحم، پخش موسیقی محلی از صدای تبرستان پخش می شود.

نمایش طنز، هر روز ساعت 16:30 تا 17، نورزنامه هر روز از ساعت 13:30 تا 14 با معرفی آداب و رسوم نوروزی مناطق مختلف، راهیان نور هر روز از ساعت 12 تا 12:30 و پخش گزارش به صورت زنده از حال و هوای کاروانهای راهیان نور، اینجا مازندران است هر روز از ساعت 6:30 تا 7 با معرفی اماکن دیدنی، توریستی و تفریحی شهرهای استان، مسابقه بَوِردِکا» با حضور روستائیان روستاهای مختلف استان و با حال و هوای نوروزی هر روز از ساعت 08:30 تا 9 به تهیه کنندگی علیرضا دهقان، شادمانه با موضوع طنز همراه با موسیقی شاد و مفرح هر روز ساعت :07:10 تا 8 به تهیه کنندگی بهمن یداللهی، طراوت شبانگاهی هر شب از ساعت 2 تا 3:20 بامداد با پخش سرودها، تصنیف ها و موسیقی بی کلام به تهیه کنندگی حسین ابراهیمی، مسابقه روستا هرشب از ساعت 20 تا 20:30، مشاعره نوروزی هر شب از ساعت 30 دقیقه بامداد به مدت نیم ساعت با حضور شرکت کنندگان با موضوع شعر و ادب فارسی، برنامه هایی هستند که در ایام نوروز از رادیو مازندران به روی آنتن می روند.

واحد خبر مركز نيز علاوه بر پوشش اخبار مربوط به ايام نوروز در استان با اجراي گفتگوي ويژه خبري با موضوعات نوروزي به ويژه معرفي نقاط گردشپذير و تمهيدات مسئولان براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي مي پردازد. تهيه گزارش هاي ويژه خبري با موضوع معرفي شهرها و نقاط گردشگري مازندران براي پخش از شبكه سراسري از ديگر برنامه هاي خبر مازندران در ايام نوروز خواهد بود.

