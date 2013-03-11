هفته سلامت 10 ساله شد/رسانه ها تمام سال را هفته سلامت بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس وحید رحمتی رودسری روز دوشنبه در نشست خبری که به منظور تشریح برنامه های هفته سلامت (18 تا 24 فروردین 92) برگزار شد، اظهار داشت: از سال 82 روز 18 فروردین که روز جهانی بهداشت نامگذاری شده است، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان هفته سلامت (18 تا 24 فروردین) در تقویم رسمی کشور ثبت شد.

وی به نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ سلامت و پیشگیری از بیماریها اشاره کرد و افزود: تاثیر رسانه ها بر تحولات کشور به حدی است که می توانند نگاه حاکمیت بر مقوله سلامت را نیز دستخوش تغییر و تحول کنند، بنابراین از رسانه ها می خواهیم فقط در یک هفته به نام هفته سلامت به مقوله سلامت توجه نکنند بلکه در تمام طول سال نسبت به سلامت اطلاع رسانی همه جانبه انجام دهند.

سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت افزود: شعار امسال هفته سلامت «فشار خون را جدی بگیریم» است و پیام ها، پوستر، لوگو، موارد آموزشی در سایت وزارت بهداشت به آدرس www.behdasht.gov.ir و پایگاه خبری و اطلاع رسانی وب­دا به آدرس www.webda.ir قرار داده شده است.

سخنرانی پیش از خطبه های دکتر طریقت

وی در خصوص برنامه های سرپرست وزارت بهداشت در هفته سلامت گفت: سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران در تاریخ 16 فروردین ماه، تقدیر از دوستداران سلامت در مراسم روز دوشنبه 19 فروردین و شرکت در مراسم پیاده روی در تاریخ جمعه 23 فروردین و عیادت از بیماران مهم ترین برنامه های دکتر محمدحسن طریقت در این هفته خواهد بود.

ویزیت رایگان توسط پزشکان بسیجی

دبیر ستاد برگزاری هفته سلامت از ویزیت رایگان مردم توسط پزشکان بسیجی در طول هفته سلامت خبر داد و در ادامه به اقدامات و برنامه های سایر سازمان ها در هفته سلامت اشاره کرد و گفت: روز23 فروردین انجام خون گیری و تست فشار خون از همه ورزشکاران و قهرمانان ورزشی توسط سازمان انتقال خون انجام می شود.

رحمتی، غربالگری فشار خون در 34 مرکز فعال در سراسر کشور توسط جمعیت هلال احمر و راه اندازی خط ویژه مشاروه تلفنی فشار خون با همکاری سامانه برکت تل (8999) از ابتدای هفته سلامت را از مهمترین برنامه های دیگر این هفته برشمرد.

عناوین روزهای هفته سلامت که از 18 تا 24 فروردین 92 برگزار می شود.

یکشنبه 18 فروردین 92: فشار خون؛ آموزش و سبک زندگی سالم

دوشنبه 19 فروردین 92: فشارخون؛ تغذیه سالم و امنیت غذایی

سه شنبه 20 فروردین 92: فشارخون؛ پزشک خانواده و نظام سلامت

چهارشنبه 21 فروردین 92: فشارخون؛ همکاری بین بخشی و همبستگی اجتماعی

پنج شنبه 22 فروردین 92: فشارخون؛ اجتناب از دخانیات و سوءمصرف موادمخدر

جمعه 23 فروردین 92: فشارخون؛ فعالیت بدنی و نشاط اجتماعی

شنبه 24 فروردین 92: فشارخون؛ بیماریابی، درمان و پیشگیری از عوارض