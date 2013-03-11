وحدت مسئولین عامل پیشرفت کرمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در آخرین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان گفت: همه مدیران، مسئولین و کارشناسان در استان کرمان با انگیزه در حال کار هستند و با همکاری، تعامل و پشتیبانی از هم شاهد موفقیت و دستیابی به اهداف خود خواهند بود.

وی اظهار داشت: در شورای حفظ حقوق بیت المال حضور محیط بان بدون پشتوانه نیروی انتظامی چندان اثر بخش نیست، حضور نیرو انتظامی بدون دستور قضائی اثر ندارد و حتی دستور قضائی نیز بدون ضابط انتظامی بی اثر خواهد شد.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان مدیریت را رعایت موازین دو سویه و حفظ تعادل آن معرفی کرد و بیان داشت: یک سمت مدیریت خدمت به مردم و گره گشائی از کار آنان است و در سوی دیگر حفظ حقوق عامه و اموال عمومی و بیت المال که باید حد و مرز این دو را به خوبی رعایت کرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان، مظلوم ترین حقوق در کشور را حق بیت المال دانست و تصریح کرد: در اکثر موارد مدیران برای حق خود انگیزه و شتاب خوبی دارند اما در بعضی موارد مواجهه و دفاع از حقوق بیت المال سستی و کاهلی مشهود است.

وی تاکید کرد: برای دفاع از حقوق بیت المال نتیجه خوب گرفتن در همراهی و هماهنگی است.

حجت السلام توکلی با اشاره به وجود نوعی ناهماهنگی در دستگاهها ابراز داشت: دستگاهی برای یک نوع فعالیت پروانه ای یا مجوزی را صادر می کند اما دستگاه یا اداره دیگر به محض شروع فعالیت با یک قانون دیگر از ادامه فعالیت ممانعت به عمل می آورد.

وی ادامه داد: بهتر است در استان کرمان تدبیری اندیشیده شود تا از هدر رفت وقت، سرمایه و نیروی همه ادارات و نیروی انسانی جلوگیری به عمل آید.

رئیس کل دادگستری تصریح کرد: اگر دستگاهی برای یک فعالیت مجوز صادر می کند بهتر است قبل از صدور نهائی با دیگر دستگاهها و ادارات نیز هماهنگ شده و استعلام بگیرد که پس از شروع فعالیت دستگاه دیگری از این فعالیت متضرر نشود.

وی در پایان تصریح کرد: باید قبل از هر گونه اقدامی از سوی ادارات ذیربط مثل منابع طبیعی، امور اراضی، محیط زیست، جنگلها و مراتع نقشه برداری و شناسائی در محل با دقت انجام شود که هر گونه اشتباه موجب بدبینی به نظام، مدیران و ادارات را فراهم می آورد.

