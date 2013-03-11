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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

شهریاری:

امسال 29 فروند شناور در خرمشهر به آب انداخته شد

امسال 29 فروند شناور در خرمشهر به آب انداخته شد

خرمشهر – خبرگزاری مهر: رئیس اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورهای استان خوزستان از به آب اندازی 29 شناور از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

احمد شهریاری در گفتگو با خبرنگارمهر گفت: از این تعداد شناور شش فروند آن ظرف 10 روز اخیر به آب انداخته شده اند.

وی افزود: طراحی و ساخت شناور تجاری فلزی جام جم5 توسط مجتمع دریایی شهید موسوی، شناورهای تجاری ملک2 و فرهنگ 111 توسط شرکت کشتی سازی ارشیا ساحل کارون و سه فروند شناور فایبر گلاس صیادی توسط شرکتهای کشتی سازی موج شکن اروند و شهاب دریا اروندان به طور کامل توسط متخصصان و مهندسان داخلی و تحت نظارت اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورهای استان خوزستان و موسسه رده بندی آسیا در بندر خرمشهر انجام  شد.

وی از مشخصات فنی این شناورها به شناور فلزی جام جم5 با ظرفیت یک هزار و 200 تن، توان یک هزار و 600 اسب بخار، 62 متر طول، 14 متر عرض و چهار متر عمق، شناورهای تجاری ملک2 و فرهنگ 111 به عنوان شناورهایی با ظرفیت یک هزار تن با توان یک هزار و 800 اسب بخار، 45 متر طول، 9.5 متر عرض و  چهار متر عمق یاد کرد و اظهار داشت: هریک از این شناورها کار حمل بار بین بنادر داخلی و خارجی را انجام خواهند داد.

رئیس اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورهای استان خوزستان تصریح کرد: شناورهای فایبر گلاس صیادی با 21 متر طول، شش متر عرض و دو متر عمق، برای صید انواع آبزیان به ناوگان صیادی کشور افزوده شدند.

کد مطلب 2016401

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