استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در اماکن عمومی کهگیلویه و بویراحمد ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر دوشنبه درنشست شورای سلامت استان گفت: استفاده از این ظروف از اول اردیبهشت ماه سال آینده تخلف محسوب می شود.

وی بیان کرد: همچنین خرید و استفاده از این ظروف توسط ادارات، شرکتها و دستگاههای دولتی ممنوع است.

صابری با بیان اینکه در اموری که با سلامت مردم سرو کار دارد، مسامحه و کوتاهی حرام است، تصریح کرد: این تصمیم در راستای افزایش سلامت جامعه و پیشگیری از مسائل تهدید کننده سلامت شهروندان اتخاذ شده است.

وی بر استفاده از ظروف یک بار مصرف با منشأ گیاهی تاکید کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی با انجام بازدیدها و انجام تمهیدات لازم و همچنین اجرای برنامه های آموزشی با همکاری صدا و سیما در خصوص ترویج فرهنگ استفاده از ظروف یک بار مصرف گیاهی، مضرات استفاده از ظروف یک بار مصرف با منشأ پلاستیکی برای انسان و طبیعت ‌فرهنگ سازی کند.

استاندار همچنین تاکید کرد: به تمامی واحدهای تولید ظروف یک بار مصرف پلاستیکی برای تولید ظروف یک بار مصرف با منشأ گیاهی، ‌با ارائه تسهیلات بدون سود، ‌تغییر کاربری داده می شود وهمچنین بازار مصرف آنان تضمین خواهد شد.

ارائه تسهیلات بدون سود به متقاضیان نوسازی نانوایی ها

صابری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه تسهیلات بدون سود ‌به متقاضیان نوسازی ساختمان و تجهیزات نانوایی ها‌ با هدف ارتقای کیفیت نان به عنوان قوت غالب مردم خبرداد.

وی تاکید کرد: همچنین در این راستا، ‌شهرداری عوارض نوسازی از نانواهایی که قصد بهسازی نانوایی هایشان را دارند،‌ دریافت نکند.

وی اظهار داشت: احداث مجتمع های نان و نیز صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری های تجاری برای احداث نانوایی در نقاط مختلف شهری،‌ با هدف ارتقای کیفیت نان و تأمین دسترسی آسان مردم به نانوایی ها، ‌در دستور کار قرار می گیرد.

استاندار همچنین به ضرورت ترویج فرهنگ استفاده از نان سبوس دار تأکید کرد.