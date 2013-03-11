به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سيد محمد سعيدي در جمع معاونان و مديران ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر، فعاليت‌هاي انجام شده براي احياي امر به معروف و نهي از منكر را رضايت‌بخش دانست و تاكيد كرد: در احياي اين دو فريضه الهي، اعتقاد قلبي و ايمان افراد خيلي مهم است.

وي اظهار كرد: كسي كه با اعتقاد و باور نسبت به احياي اين دو فريضه الهي كه از آنها به عنوان فرائض فراموش شده ياد شده است اهتمام داشته باشد و از صميم دل به وحدانيت خداوند سبحان، نبوت پيامبر اسلام و ولايت اميرالمومنين شهادت دهد تاثيرگذاري رفتار و عملكردش بيشتر خواهد بود.

حجت الاسلام سعيدي با ذكر توصيه‌هايي به معاونان و مديران اين ستاد تصريح كرد: احياي امر به معروف و نهي از منكر بايد به صورت شبكه بهم پيوسته از نهادها و مراكز رسمي و غيررسمي باشد تا قدرت نفوذ و تاثيرگذاري داشته باشد.

امام جمعه قم با ابراز خرسندي از فراهم شدن زيرساخت‌ها و بسترهاي احياي اين دو فريضه الهي در قم اظهار كرد: بايد بر روي بعضي معروف‌ها و منكرها كه نقش كليدي در هدايت يا منحرف‌كردن مردم به ويژه جوانان دارند به صورت منسجم و حساب شده كار شود.

وي همدلي و انسجام معاونان و مديران ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر را قابل تقدير دانست و بر لزوم هماهنگي شبكه موحدين امر به معروف با مديريت استان تاكيد كرد.

در اين جلسه حجت‌الاسلام علي سليم‌زاده دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر استان، حجت‌الاسلام عباس اسكندري معاون فرهنگي ستاد، حجت‌الاسلام عرب انصاري معاون ادارات و كارخانجات، حجت‌الاسلام حسين احمدي معاون تشكل‌هاي مردمي، محسن محرري معاون تسهيلات زائرين و حسين صيدي معاون سازمان‌هاي اجرايي ستاد به ارائه گزارشي از عملكرد معاونت‌هاي متبوع خود پرداختند.

