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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

از تاریخ 25 اسفند تا 17 فروردین:

شروع طرح امداد نوروزی اورژانس 115 کاشان

شروع طرح امداد نوروزی اورژانس 115 کاشان

کاشان - خبرگزاری مهر: طرح امداد نوروزی اورژانس 115 از 25 اسفندماه 91 تا 17 فروردین ماه سال 92 در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام نوروز، 20 پایگاه اورژانس شهری و جاده ای در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در آماده باش کامل خواهند بود.

ابوالفضل شجاعی افزود: در این طرح، 150 نفر از پرسنل مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه انجام وظیفه می کنند.

وی تصریح کرد: در این ایام برای رفاه بیشتر و تامین سلامت مسافرین نوروزی، یک دستگاه موتورلانس در باغ فین کاشان و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در آزاد راه کاشان – نطنز مستقر می شود.

شجاعی تاکید کرد: هشت ایستگاه سلامت نوروزی در محل های آزاد راه کاشان – اصفهان جنب عوارضی قمصر و مجتمع خدمات رفاهی سان آرا، آزاداه راه کاشان – قم در دو محل سن سن و خزاق، محور کاشان – بادرود مجاورت شرکت گالوانیزه، سه راهی برزک و نیاسر و محور ابوزیدآباد برپا می شود که تکنسین های فوریت های پزشکی در این پایگاه ها مشغول به خدمت رسانی خواهند بود.

رئیس مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه یادآور شد: امکانات موجود در  ایستگاه سلامت به گونه ای فراهم شده تا مسافران نوروزی در صورت مواجهه با هرگونه بیماری با مراجعه به این ایستگاه ها تحت معالجه و معاینه لازم قرار گیرند و در صورت نیاز به بیمارستان منتقل شوند.

به گزارش مهر، رکز هماهنگی شبانه روزی خدمات بهداشتی درمانی نوروزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره تلفن های 5432040 و 5432098 در اتاق مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (EOC) آماده خدمت رسانی می باشند و همچنین شهروندان و مسافرین گرامی با تماس با شماره تلفن 115 می توانند از خدمات کلیه پایگاه های مذکور استفاده کنند.

 

کد مطلب 2016409

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