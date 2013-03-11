شروع طرح امداد نوروزی اورژانس 115 کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام نوروز، 20 پایگاه اورژانس شهری و جاده ای در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل در آماده باش کامل خواهند بود.

ابوالفضل شجاعی افزود: در این طرح، 150 نفر از پرسنل مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه انجام وظیفه می کنند.

وی تصریح کرد: در این ایام برای رفاه بیشتر و تامین سلامت مسافرین نوروزی، یک دستگاه موتورلانس در باغ فین کاشان و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در آزاد راه کاشان – نطنز مستقر می شود.

شجاعی تاکید کرد: هشت ایستگاه سلامت نوروزی در محل های آزاد راه کاشان – اصفهان جنب عوارضی قمصر و مجتمع خدمات رفاهی سان آرا، آزاداه راه کاشان – قم در دو محل سن سن و خزاق، محور کاشان – بادرود مجاورت شرکت گالوانیزه، سه راهی برزک و نیاسر و محور ابوزیدآباد برپا می شود که تکنسین های فوریت های پزشکی در این پایگاه ها مشغول به خدمت رسانی خواهند بود.

رئیس مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی دانشگاه یادآور شد: امکانات موجود در ایستگاه سلامت به گونه ای فراهم شده تا مسافران نوروزی در صورت مواجهه با هرگونه بیماری با مراجعه به این ایستگاه ها تحت معالجه و معاینه لازم قرار گیرند و در صورت نیاز به بیمارستان منتقل شوند.

به گزارش مهر، رکز هماهنگی شبانه روزی خدمات بهداشتی درمانی نوروزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره تلفن های 5432040 و 5432098 در اتاق مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی (EOC) آماده خدمت رسانی می باشند و همچنین شهروندان و مسافرین گرامی با تماس با شماره تلفن 115 می توانند از خدمات کلیه پایگاه های مذکور استفاده کنند.