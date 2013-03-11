هفت پروژه عمرانی در منطقه آزاد اروند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه آزاد اروند در این مراسم اظهار کرد: پروژه توسعه بارانداز شلمچه با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال در راستای توسعه زیرساختهای بازرگانی و افزایش سطح بارانداز شلمچه با مساحت 50 هزار متر مربع زیرسازی و آسفالت انجام شد که با بهره برداری از این پروژه ظرفیت انتقال کالا در مرز شلمچه افزایش و همچنین مشکلات ترافیکی تسهیل می شود.



مجید رحیمی افزود: در راستای تکمیل زیرساخت برق منطقه ترانزیتی شلمچه، پروژه احداث شبکه فشار متوسط دو مداره 33 کیلوولت به طول 15 کیلومتر مورد بهره برداری قرار گرفت که با انجام این پروژه زیرساخت مورد نیاز به منظور استقرار سرمایه گذاران تکمیل شد و مشکل قطع برق در محدوده شلمچه برطرف گشت و همچنین روشنایی مسیر بلوار شلمچه و محدوده بارانداز تجاری نیز تامین شده است.



وی با اشاره به پروژه پاکسازی مناطق آلوده به مواد منفجره باقیمانده از جنگ تحمیلی گفت: این پروژه با اعتبار 95 میلیارد ریال در منطقه ترانزیتی شلمچه در محدوده ای به مساحت 850 هکتار و به عمق شش متر تعریف شد که با آماده سازی این اراضی، امکان استقرار سرمایه گذاران در بندر خشک با کاربریهای مربوطه میسر شده و در حال حاضر حوزه سرمایه گذاری سازمان با سه شرکت مطرح سرمایه گذاری وارد قرارداد شده است.



رحیمی همچنین احداث شبکه و روشنایی بلوار ساحلی، بلوار دیری فارم و اصلاح شبکه فشار متوسط و روشنایی جزیره مینو با اعتبار 30 میلیارد ریال و احداث شبکه فاضلاب بخش چهار دهکده بریم با اعتبار 10 میلیارد ریال را از دیگر پروژه های افتتاح شده و به منظور خدمت رسانی مضاعف به مردم منطقه برشمرد.



وی در ادامه از احداث نهالستان با مساحت 20 هزار متر مربع در فضایی مناسب در کنار رودخانه کارون و سایت صنعتی خرمشهر خبر داد و گفت: این پروژه در راستای تامین زیرساختهای توسعه فضای سبز منطقه و امکان تولید نهال به روشهای گلخانه‌ای در منطقه آزاد اروند با اعتبار هفت میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گرفته است.

