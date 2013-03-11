ایجاد مرکز "اجباری ترک اعتیاد" با سامانه 116 در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیب دوم مسعود خرم نیا ظهر امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مرکز پس از تامین اعتبار ،زمین و احداث ساختمان در آذربایجان احداث می شود.



وی افزود:مردم می توانند با مشاهده افراد معتاد و ولگرد در خیابان ها و مراکز عمومی با سامانه 116 تماس بگیرند و عوامل نیروی انتظامی نیز اقدام به جمع آوری این معتادان کارتون خواب خواهند کرد.



خرم نیا تصریح کرد:از 15اسفند ماه سال جاری طرح جمع آوری افراد ولگرد اجرایی شده است و با هماهنگی کمپ های ترک اعتیاد این افراد تا پایان تعطیلات نوروزی در این مراکز نگهداری می شوند.



فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی اظهار داشت: 80 درصد سرقت ها در آذربایجان شرقی توسط افراد معتاد صورت می گیرد.



کشف 403 مورد انواع مواد محترقه قاچاق در آذربایجان شرقی



فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان شرقی از کشف 403 مورد انواع مواد محترقه قاچاق در این استان خبر داد و گفت:در این راستا پنج قاچاقچی مواد محترقه و آتشزا دستگیر شده اند.



سردار سرتیب دوم مسعود خرم نیا افزود: مقابله با خروج منابع ارزی کشور از طریق قاچاق کالاهای غیر متعارف در دستور کار پلیس است.



وی با اشاره به برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال گفت:اجرای این مراسم به صورت محله محور با نظارت خانواده ها صورت خواهد گرفت و از مراسم پارک محور و میدان محور در سطح استان جلوگیری می شود.



خرم نیا تصریح کرد:ایجاد زمینه شادی های سالم برای خانواده ها و مخصوصا جوانان یکی از مطالبات مردم است و پلیس نیز مواد نور افشانی مجاز تولید داخل کشور را در اختیار مردم قرار می دهد و یکسویه به موضوع نگاه نمی کند.



وی همچنین به حضور بیست و چهار ساعته عوامل نیروی انتظامی در اماکن تفریحی و اسکان مسافر اشاره کرد و گفت:پلیس با استقرار ایستگاه های انتظامی در پارک های مسافر سطح استان امنیت را برقرار خواهد کرد.



سردار خرم نیا اظهار داشت:در سطح استان افزایش گشت های انتظامی در جغرافیای جرم شهری یکی دیگر از اقدامات نیروی انتظامی بشمار می رود.



وی ادامه داد:در راستای پیشگیری از وقوع جرم، در مناطق جرم خیز شهرها گشت های انتظامی توسط معاونت پیشگیری افزایش پیدا می کند.



اجرای طرح های انتظامی و پلیس راهور در جاده پر حادثه اهر – تبریز



اجرای طرح های انتظامی و پلیس راهور در جاده پر حادثه اهر – تبریز خبر داد و گفت: همه ساله در ایام عید شاهد حوادث رانندگی و فوت در این جاده بودیم که در طی سه سال اخیر با اجرای طرح های انتظامی اینگونه حوادث کاهش یافته است.



سردار خرم نیا از جایگاه سوم استان آذربایجان شرقی در تصادفات فوتی خبر داد و گفت:در یازده ماه گذشته شاهد کاهش تصادفات فوتی درصد 22.26نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم و این در حالی است که تلفات رانندگی در سال جاری به 33 نفر کاهش پیدا کرده است.





وی افزود: تصادفات رانندگی درون شهری منجربه فوت نسبت به مدت مشابه سال قبل 59 نفر و تصادفات رانندگی برون شهری منجر به فوت 206 نفر کاهش یافته است.



سردار خرم نیا ادامه داد:آمار تلفات جاده ای یازده ماهه آذربایجان شرقی در سال گذشته 590 نفر بود که این میزان در سال جاری مدت مشابه به 557 نفر کاهش پیدا کرده است.