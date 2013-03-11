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۲۱ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

سیفی خبر داد:

اعتبارات پروژه های سدسازی لرستان 100 درصد تخصیص داده می شود

اعتبارات پروژه های سدسازی لرستان 100 درصد تخصیص داده می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان از تخصیص 100 درصدی اعتبارات پروژه های سدسازی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی امید سیفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سفر اخیر دستیار ویژه رئیس جمهور اعتبارات اختصاص یافته به پروژه های سدسازی لرستان به صورت 100 درصدی تخصیص داده شد.

وی با بیان اینکه این پروژه ها جزء طرحهای مهر ماندگار هستند بیان داشت: در سفر دستیار ویژه رئیس جمهور مقرر شد که اعتبارات سدهای ایوشان، مروک، کمندان و حوضیان به صورت 100 درصدی تخصیص داده شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان ابراز امیدواری کرد که در صورت تخصیص اعتبارات این پروژه های سدسازی لرستان تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده به بهره برداری برسند.

سیفی همچنین از تخصیص 100 درصدی اعتبارات پروژه آبرسانی به شهر ازنا نیز خبر داد و گفت: این پروژه نیز به همراه تصفیه خانه آن تا اردیبهشت ماه سال آینده تکمیل می شود.

کد مطلب 2016414

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