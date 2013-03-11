تشکیل شعبه ویژه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی در دادگستری مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد رئیس زاده ظهر دوشنبه در گردهمایی نیروی انتظامی، قضات و یگان حفاظت مازندران در منابع طبیعی ساری، از تشکیل شورای حفظ و صیانت از حقوق بیت المال در دادگستری مازندران خبر داد.

وی اظهار داشت: هدف از تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال بهترین روشها و تدابیر را برای پرداختن به امور مربوط به حقوق بیت‌المال و حفظ این حقوق اتخاذ کنیم تا از این طریق خدمت‌رسانی به نحو مطلوب صورت گرفته و موانع موجود در اجرای وظایف رفع شود.

رئیس زاده ادامه داد: از سوی دیگر شورای حفظ بیت المال به این سبب تشکیل شده تا سازمانهای مرتبط با حقوق بیت‌المال به صورت مشترک و با بهره‌ مندی از امکانات همدیگر مسائل را بررسی و حل و فصل کند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه اراضی منابع طبیعی و اموال عمومی متعلق به همه مردم است، گفت: برای حفظ و صیانت منابع طبیعی که اموال عمومی محسوب می شود کوشا باشیم.

رئیس زاده با بیان اینکه یدیده تصرف عرصه های منابع طبیعی در شمال کشور به شیوه سازمان یافته انجام می شود، اظهار داشت: امروزه پدیده تصرف و سودجویی در شمال کشور به صورت تجارت و سودآوری در عرصه های منابع طبیعی و حاشیه رودخانه صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در بحث برخورد با متخلفان منابع طبیعی با تورم قانونی مواجه هستیم،گفت: عدم برخورد قاطع قانون با متخلفان،،عدم پرداخت هزینه های دادرسی توسط منابع طبیعی و منصرف شدن منابع طبیعی از شکایت خود از جمله مشکلات ما در رسیدگی به پرونده منابع طبیعی محسوب می شود.

وی به تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دادگستری مازندران اشاره کرد و گفت: در راستای حفظ و حراست از منابع طبیعی با اجرای قانون پیشگیری از وقوع جرم می تواند از وقوع جرم جلوگیری کرد.

رئیس زاده از تشکیل شعبه ویژه برای تشکیل پرونده ارسالی منابع طبیعی در دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب و شعب تجدید نظر در مازندران خبر داد.

در پایان این مراسم نخستین سامانه ارتباط سراسری سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور با حضور مسئولان محلی استان در اداره کل منابع طبیعی وآابخیزداری منطقه ساری افتتاح شد.



