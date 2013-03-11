سعید آقاخانی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب که پیشنهاد بازی در یک فیلم سینمایی به وی داده شده است، گفت: اگر همه چیز خوب پیش رود به زودی برای حضور در این فیلم سینمایی که هنوز نام آن قطعی نشده به جمهوری چک سفر خواهم کرد.

وی ادامه داد: البته هنوز پروانه ساخت این فیلم سینمایی صادر نشده اما با توجه به اطلاعاتی که برای چگونگی ساخت این فیلم به من داده شده مشخص است که تنها ایرانیان این پروژه و من و کارگردان فیلم هستیم.

آقاخانی از اعلام نام کارگردان این فیلم خودداری کرد و توضیح داد: اجازه بدهید اطلاعات لازم برای این فیلم سینمایی در زمان مناسب توسط کارگردان و تهیه‌کننده اعلام شود اما یکی از دیگر مسایل جالب توجه در ساخت این فیلم سینمایی این است که فیلم به زبان فارسی فیلمبرداری نخواهد شد.

بازیگر فیلم سینمایی "ضد گلوله" ادامه داد: با توجه به فیلمنامه به نگارش در آمده، سه بازیگر از کشورهای مختلف در این فیلم سینمایی نقش‌آفرینی خواهند کرد.

آقاخانی در پایان گفت: پیش از این نیز یک پیشنهاد دیگر در حوزه سینما به من شده بود که دلیل آن که فیلمنامه از وسعت و قدرت لازم برخوردار نبود، از بازی در آن صرف‌نظر کردم.