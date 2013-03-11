200 میلیون ریال کمکهای مردمی در جشن نیکوکاری شهرستان باشت جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید ولی پور گفت: مردم خیر و نوع دوست این شهرستان بار دیگر حضور خود را در برنامه جشن نیکوکاری در کمک به محرومین و نیازمندان به نمایش گذاشتند.

وی اظهار داشت: این مبلغ به صورت نقدی و غیرنقدی از پایگاههای جمع اوری کمکهای مردمی در شهرستان جمع آوری شد.

ولی پور افزود: امسال با ایجاد چهار پایگاه ثابت و یک پایگاه سیار و چند مدرسه این کمکها به مبلغ 199 میلیون و 48 هزار ریال به صورت نقدی و 24میلیون و 720 هزار ریال به صورت غیرنقدی با محوریت کمیته امداد و همکاری پایگاه مقاومت بسیج و آموزش و پرورش جمع آوری شده است.

وی تصریح کرد: کمکهای جمع آوری شده از جشن نیکوکاری در اولین فرصت و کوتاهترین زمان به دست نیازمندان خواهد رسید.

خدمات کمیته امداد برای دانش آموزان قابل تقدیر است

امام جمعه شهر دهدشت گفت: تلاش کمیته امداد در راستای ارائه خدمت به دانش آموزان یکی از مهمترین برنامه های این نهاد مقدس می باشد و این تلاش قابل تقدیر است.

حجت الاسلام سید نصیر حسینی در بازدید از مجتمع شهید خیراندیش کمیته امداد شهرستان افزود: باید برای تعالی و پیشرفت ایران اسلامی تلاش کنیم و برای جنگ با استکبار جهانی به سلاح علم و دانش مسلح شویم.

وی بیان داشت: تمام دانش آموزان باید برای تعالی و پیشرفت کشور عزیزمان تلاش مضاعف کرده و از ارزشهای دینی حمایت و به سلاح علم و دانش جهت مقابله با استکبار جهانی مسلح شوند.

حجت السلام حسینی ضمن تشکر از خدمات کمیته امداد افزود: همگان باید رعایت تقوا و انجام واجبات را سرلوحه کار خود قرار داده و دانش آموزان به عنوان آینده سازان این مملکت باید در راه تحصیل علم و دانش از هیچ کوششی دریغ نورزند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه نیز در این بازدید، گفت: از مجموع 85 نفر دانش آموزان مشغول به تحصیل در این مجتمع معدل63 نفر از آنها بالای 17 است که نشان از تلاش و پشتکار دانش آموزان و مدیریت خوب مجتمع دارد.

عنایت رحیمی نیا برنامه ریزی صحیح، نظم و انضباط، مدیریت زمان، رقابت صحیح واصولی در درس خواندن را از عوامل موثر در موفقیت این دانش آموزان دانست.

پایگاههای سیار کمیته امداد تا 23 اسفند فعال هستد

رئیس اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گفت: پایگاههای سیار کمیته امداد تا روز چهارشنبه 23 اسفندماه در ادارات و تعدادی از روستاها حضور پیدا کرده و کمک های کسانی که موفق به اهداء کمک نشده اند را جمع آوری می کنند.

مصیب حیدری گفت: کمک های جمع آوری شده در جشن نیکوکاری در کوتاهترین زمان ممکن و قبل از ایام عید به بهترین وجه به دست ایتام و نیازمندان می رسد.

وی بیان داشت: امید است با دریافت این کمک ها و تحویل آنها به نیازمندان در آستانه عیدنوروز، مشکلی از مشکلات افراد نیازمند و بی بضاعت به ویژه ایتام برطرف شود.

وی بیان داشت: ائمه جمعه استان، نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، بخشداران و تمامی مدیران و کارکنان ادارات استان با حضور خود در جشن نیکوکاری شرکت کردند و با کمک های مادی و معنوی نشان دادند که در همه حال به فکر نیازمندان و محرومان هستند.

حیدری با تقدیر و تشکر از مدیران و عوامل اجرایی ادارات از جمله آموزش و پرورش، سازمان دانش آموزی و نیروی مقاومت بسیج که بصورت مستقیم یاریگر کمیته امداد در این جشن بودند، اظهار داشت: مردم همیشه در صحنه استان بار دیگر در هفته احسان و نیکوکاری شرکت و با کمک های نقدی و غیرنقدی خود در مدارس و پایگاههای جمع آوری کمک های مردمی و همچنین میعادگاهای نمازجمعه لبخند شادی را بر لبان ایتام و نیازمندان جاری و ساری ساختند.

رئیس اداره روابط عمومی کمیته امداد استان همچنین از مدیرکل، معاونین و تمامی عوامل اجرایی در صدا و سیما که در هفته احسان و نیکوکاری اطلاع رسانی کاملی در این خصوص انجام دادند و خود را در این کار حسنه شریک کردند، قدردانی کرد.