وابستگي درآمد شهرداري به ساخت وساز ها اقتصاد مشهد را شكننده مي كند/ آغاز عمليات كمربند جنوبي

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان ظهر دو شنبه در نشست خبري شهردار اظهار كرد: وابستگي درآمدهاي شهرداري به پايان كار و پروانه ساختماني مانند وابستگي دولت به نفت است و اين اقتصاد مشهد را شكننده مي كند.

وي بيان كرد: از بهترين ابزارهاي مالي شهرداري انتشار اوراق مشاركت است كه منابع خرد شهروندان در راستاي توسعه و عمران شهري هزينه مي شود.

وي تاكيد كرد: اميدواريم كه تا پايان سال مجوز انتشار اوراق سال 91 را نيز بگيريم ودر سال 92 نيز اوراق مشاركت منتشر خواهد شد.

پژمان با بيان اينكه شهروندان بايد در پرداخت هزينه ها سهيم باشند افزود: سهم عمده درآمدهاي شهرداري از محل پروانه و پايان كار ساختماني است.

وي ابراز نگراني كرد كه متكي بودن درآمد شهرداري مشهد به درآمد حاصل از پروانه و پايان كار با كم شدن ساخت و سازها در مشهد به اقتصاد شهر ضربه بزند و اين وابستگي را مشابه وابستگي اقتصاد كشوربه نفت دانست.

پژمان در خصوص هزينه كرد شهرداري در سال آينده گفت: فعاليت شهرداري 50 در صد در حوزه اقتصاد و 50 در صد به حوزه هاي ديگر تخصيص يافته كه از جمله 130 ميليارد تومان در حوزه حمل و نقل هزينه خواهد شد.

شهردار مشهد يادآور شد: در سال 92 كمربند جنوبي شهر مشهد با طول 27 كيلومتر عمليات اجرايي اش آغاز مي شود و بخش عمده آن در سال آينده تكميل مي شود.